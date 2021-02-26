Depremin sembolü Ayda, Göztepe antrenmanında

Kulübün davetlisi olarak babası ve ağabeyiyle birlikte Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni ziyaret eden Ayda'ya teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular büyük ilgi gösterdi. Ünal Karaman, Ayda'nın elini öperken futbolcular ise tek tek kucaklarına alıp sevdi.

Futbolcularla top oynayıp hatıra fotoğrafı da çektiren Ayda, sarı-kırmızılılarla eğlenceli bir gün geçirdi. Ayda, Göztepe'nin ligde 9 Aralık'ta Aytemiz Alanyaspor'la oynadığı maçı da Gürsel Aksel Stadı'nda izlemişti.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA





