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Depremin simgesi Yağmur’un en büyük hayali gerçekleşti, sanatçı Deniz Toprak ile düet yaptı

28.02.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde 40 saat sonra enkaz altından çıkartılan ve “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleriyle hafızalara kazınan 9 yaşındaki Yağmur Albayrak’ın en büyük hayali gerçekleşti.

Yağmur, kendisi için İstanbul’dan Elazığ’a gelen sanatçı Deniz Toprak ile hastane odasında düet yaptı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 7 katlı bir bina çökmüş ve 40 saat sonra enkaz altından 9 yaşındaki Yağmur Albayrak sağ çıkarılmıştı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, ’’Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” sözleri ile herkesi ağlatmıştı. Depremin simgelerinden biri haline gelen Yağmur’un tedavisi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde sürüyor. Şarkı dinlemeyi ve söylemeyi çok seven Yağmur, sanatçı Deniz Toprak’ı çok sevdiğini ve görmek istediğini dile getirmişti. Haberinin ardından sanatçı Deniz Toprak, Yağmur’un çağrısına kayıtsız kalmadı ve İstanbul’dan Elazığ’a geldi. Toprak, hastanede tedavisi süren Yağmur’a sürpriz yaptı. Toprak’ı bir anda karşısında gören Yağmur ise büyük mutluluk yaşadı. Sanatçı Toprak, Yağmur ile uzun süre sohbet etti ve hediyeler verdi. Ardından Toprak ve Yağmur karşılıklı düet yaptı.

’’YAĞMUR TÜRKÜLERİME FARKLI BİR ANLAM YÜKLEDİ’’

Çok mutlu olduğunu dile getiren Yağmur Toprak, “Deniz ablayı daha yakından gördüğüm için mutluyum. Beraber şarkı söyledik. Deniz abla bana hediyeler almıştı onları açtık. Merak ediyordum, bana sürpriz yaptı” dedi.

Yağmur’un kendisini çok kalpten ve yürekten çağırdığını dile getiren Deniz Toprak, ’’Yağmur, sanatçı kimliğime, türkülerime farklı bir anlam yükledi. O da artık bir kızım her zaman onun hayatında olacağım. İlerleyen zamanlarda onunla birlikte çok güzel zaman geçireceğiz. Duygu dolu anlar yaşadık. Türküler söyledik, sarıldık. Çok tatlı ve güzel bir kız. Tüm Türk halk müziği ustalarım adına kendine bağlama hediye ettim. Artık bayrak yağmurda. Ondan çok güzel şeyler bekliyorum. Çünkü çok yetenekli ve sesi çok güzel. Çok da akıllı bir kızımız. Ona hayırlı bir gelecek diliyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

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