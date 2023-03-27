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Depremin vurduğu Adıyaman'ın 5 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı

27.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki 5 ilçede ders zili yeniden çaldı.

Depremin vurduğu Adıyaman'ın 5 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığının, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde depremin ardından ilk ders zili çaldı.

Kahta Hürriyet İlköğretim Okulu'nda yapılan törenin ardından, öğrenciler ilk ders saatini animasyon gösterileri eşliğinde oyunlar oynayarak geçirdi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, törendeki konuşmasında, okulların tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kahta ilçesinde bütün okullarda eğitim ve öğretime başladıklarını anlatan Başli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ilçemiz depremden en az etkilenen ve hasarı az olan ilçe. O yüzden kent merkeziyle Besni ve Gölbaşı ilçelerinden ciddi şekilde nakil gelmekte. Biz yaptığımız planlamayla ilçemizde 40 bin öğrenciye hizmet için hazırız. Çocuklar okulu özlemiş, yüzlerindeki o mutluluğu görüyoruz. Bu hafta okullarımızda oryantasyon çalışması yürüteceğiz, çocukların okula adaptasyonunu sağlayacağız."

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