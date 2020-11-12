Depremin "yarım" bıraktığı bedeniyle hayata tutundu

Çay içerken birden bir gürültü duyduğunu ve binanın adeta yerinden oynadığını anlatan Çarıkçıoğlu, "Bina yukarı kalktı, yere vurdu. O akşam maç da vardı. Kapı kilitlendi. Cama sandalyeyi vurduğumu biliyorum. Orada benim başıma bir şey vurdu, düştüm. Düştükten sonra kiriş diz kapağıma geldi. Göçük altında 4 saat kaldım ama hiç kendimi kaybetmedim." diye konuştu.

Çarıkçıoğlu, depremin büyük yıkıma yol açtığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Enkazda yalnız kaldım. Dışarıda birileri vardı ama içeriye giremiyorlardı. Onlardan malzeme istedim, murç getirdiler. Kendi kendime çıktım oradan. Genç bir çocuk vardı, 'Ağabey seni kurtaracağım.' dedi. Bir çekiç ile bir murç getirdi. İnşaatçıyım, kirişe birçok noktasından vurunca dağıldı. 5 santimetre alabilseydim bacağıma bir şey olmuyordu ama Cenab-ı Allah yazmış. Aynı binada 3 kişi hayatını kaybetti. Onlar da kirişin altında kaldı. Onların hayatını kaybetmelerine şahitlik ettim. Yanımda bir genç vardı, o halde onu oradan çektim kurtardım."

Göçük altından çıktıktan sonra bilincini hiç kaybetmediğini ve bacağının kesilmesi için onayı kendisinin verdiğini belirten Çarıkçıoğlu, "Kirişin altından kurtulduktan sonra beni hastaneye getirdiler. Oradan da İstanbul Organ Bağışı Hastanesinde bacağımı ayağımı kestiler. Allah'a bin şükür. Ellerim, gözlerim sağlam. Elim sağlam olmasa gözlerim görmese ne yapardım? Bugünlerimize şükürler olsun. Allah o günleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Çarıkçıoğlu, yaşadıkları acıları unutamadıklarını ifade ederek, hastanedeki tedavinin ardından takılan protez bacağıyla hayata tutunduğunu sözlerine ekledi.

