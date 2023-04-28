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Depremlerde 7 üyesini yitiren Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne'de konser verecek

28.04.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne'de konser verecek.

Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezinden yapılan açıklamaya göre, AB Türkiye Delegasyonu mali desteğiyle Edirne, Denizli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Sivas, Van ve Şanlıurfa AB bilgi merkezleri işbirliğinde mayıs ayında gerçekleşecek olan "Dayanışma Konserleri"nin ilk durağı Edirne olacak.

Bu yıl AB'nin kuruluş günü 6 Şubat tarihli depremlerin ruhuna uygun olarak "Birlikte Daha Güçlü" sloganıyla kutlanacak.

Avrupa Günü kapsamında farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, deprem yaralarının sarılması için sekiz ilde sanatseverle buluşacak.

Avrupa Günü Dayanışma Konserlerinin ilki 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Konsere girişler ücretsiz olacak.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU

Medeniyetler arasında köprü oluşturmak ve Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, farklı din ve mezhebe mensup sanatçılardan oluşuyor.

Koro kuruluşundan bir yıl sonra 2008 yılında "Antakya Medeniyetler Korosu Derneği" adıyla dernek haline gelerek kurumsal bir kimliğe sahip oldu. 2008 yılından itibaren bu dernek yapısı altında faaliyetlerini gerçekleştiren koro, 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Antakya Medeniyetler Korosu Derneği ise 2019 yılında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Koronun 7 üyesi, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

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