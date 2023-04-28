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Depremlerde muhabirini, ofisini ve matbaasını kaybeden yerel gazete yeniden baskıda

28.04.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'taki depremlerin ardından kağıt baskıya ara veren Hatay Expres gazetesi, bugün "Acımız Büyük" manşetiyle okuyucuyla tekrar buluştu. - Gazetenin imtiyaz sahibi Bostan Yılmaz: - "Kaldığımız yerden devam edebilmek için zor şartlar altında da olsa yayın hayatımızı sürdüreceğiz, gazetemizi çıkartacağız"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde muhabiri yaşamını yitiren, ofisi ve matbaası hasar gören Hatay Expres gazetesi, yeniden yapılanarak okuyucusuna ulaştı.

6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, imtiyaz sahipliğini Bostan Yılmaz'ın yaptığı Hatay Expres gazetesinin muhabiri Gökhan Aklan afette yaşamını yitirdi.

Gazetenin Cebrail Mahallesi'ndeki idari ofisi ile Küçükdalyan Mahallesi'ndeki baskı makinelerinin bulunduğu matbaası da depremlerde zarar gördü.

Kağıt baskıya 6 Şubat'ta ara veren gazete, 27 Nisan'a kadar internet sitesinden yayın yaptı.

Yeniden kağıt baskıya geçilmesi için harekete geçen Bostan Yılmaz, Haraparası Mahallesi'nde bir işletmeye idari ofis ve matbaa kurdu.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından gazete, "Acımız Büyük" manşetiyle okuyucusuna ulaştı.

MUHABİRİ VE 2 ÇOCUĞU ENKAZ ALTINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yılmaz, AA muhabirine, afette evinin hasar gördüğünü, yakınlarını ve arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

Muhabirlerinden Gökhan Aklan'ın da depremde hayatını kaybettiğini aktaran Yılmaz, "Gökhan kardeşimiz 2 çocuğuyla enkazda kalarak yaşamını yitirdi." dedi.

Yılmaz, depremin ardından kendisinin de bir süre şehir dışına çıktığını ancak çok sevdiği gazeteciliği sürdürebilmek için yeniden memleketine döndüğünü anlattı.

Deprem anına kadar 18 yıldır kesintisiz yayın yaptıklarını, sorumlulukları olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kolay olanı seçebilir, memleketi terk edip başka şehirlerde kalabilirdim. Bu memlekette yaşanmışlıklarım, çocukluğum, gençliğim ve anılarım var, burayı bırakamam. Bu sevdiğim mesleği de yeniden devam ettirme kararı aldık, ekip arkadaşlarım da sağ olsunlar bizimle beraber yol yürüyorlar. Kaldığımız yerden devam edebilmek için zor şartlar altında da olsa yayın hayatımızı sürdüreceğiz, gazetemizi çıkartacağız."

Yılmaz, meslektaşlarına ve Hataylılara "Hatay'a dönün" çağrısında da bulundu.

"YENİDEN İŞİMİZİN BAŞINA GEÇMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Tuncay Damlar da Hatay Expres gazetesinin vatandaşın sesi olmaya çalıştığını ifade etti.

Yeniden işlerine döndüklerini aktaran Damlar, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde bilindiği üzere birçok yer yıkıldı ve çok sayıda insanımızı kaybettik. Bunlardan biri de aynı ofisi paylaştığımız meslektaşım, mesai arkadaşım Gökhan Aklan'dı. Hayat bir şekilde devam ediyor. Bizler de yeniden işimizin ve görevimizin başına geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Damlar, yeniden kağıt baskıya geçmeleriyle vatandaşın sesini yetkililere duyurmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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