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  4. Depremlerden sonra kapatılan İskenderun Deniz Müzesi yeniden ziyaretçisiyle buluşacak

Depremlerden sonra kapatılan İskenderun Deniz Müzesi yeniden ziyaretçisiyle buluşacak

04.05.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzede, 1453'te İstanbul'un fethi sırasında Haliç'e gerilen Bizans zincirinin 30 baklası ve denizcilik tarihiyle ilgili çok sayıda eser bulunuyor.

Türkiye'de denizcilik alanında kurulan 3'üncü müze olan ve 6 Şubat'ta ilçeyi önemli ölçüde etkileyen depremlerde hasar görmeyen İskenderun Deniz Müzesi, 9 Mayıs'ta yeniden ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Atatürk Bulvarı'nda 1930'lu yıllarda iki katlı inşa edilen ve 2009'dan bu yana müze olarak kullanılan tarihi bina "asrın felaketi"nde hasar görmedi.

Buna rağmen gerekli kontrollerin yapılması için depremlerin ardından ziyarete kapatılan, 2009-2022 yıllarında 277 bin 884 ziyaretçi ağırlayan müzede gerekli çalışmalar tamamlandı.

367 metrekare sergileme alanında 486 eserin yer aldığı müze, 9 Mayıs'ta yeniden ziyaretçi kabulüne başlayacak.

Elektronik sesli rehberlik hizmeti de bulunan müzede Tayfur Sökmen, Şükrü Kanatlı, Cezayirli Hasan Paşa, Rauf Orbay, Savarona, Emine Naciye Tevfik ve Barbaros Hayrettin Paşa salonları başta olmak üzere 11 salonda denizcilik tarihiyle ilgili eserler, objeler, tablolar ve gemi modelleri bulunuyor.

13'üncü yüzyıla ait Kayı beyleri tarafından kullanılmış at alın zırhı, 1453'te İstanbul'un fethi sırasında 11. Konstantin tarafından Sarayburnu ve Haliç arasına gerilen Bizans zincirinin 30 baklasının da sergilendiği müzede, Hatay Devleti tarihiyle ilgili fotoğraflar da yer alıyor.

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deprem İskenderun

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