Depremlerin daha iyi anlaşılması için TADAS devrede

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, hasar yapıcı deprem niteliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak Türkiye İvme Veri Tabanı ve Analiz Sistemi'nin (TADAS) devreye alındığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın Türkiye Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ndeki verilerin, internet üzerinden araştırmacıların kolay ve hızlı erişimiyle çözümlemesine sunulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda hayata geçirilen ve "https://tadas.afad.gov.tr" internet sitesinden erişilebilen TADAS uygulamasıyla şimdilik 795 istasyondan toplanan 8 bin 691 depremin 145 bin dalga formu analize açıldı.

Yeni sistem, deprem araştırma ve mühendisliğinin gelişmesine katkı verecek. Böylece depremler daha net kavranacak, gelecekte depreme dayanımı daha yüksek yapı tekniklerinin ortaya çıkarılması mümkün olacak.

Deprem araştırmacılarına otomatik sunduğu analizlerin ham verilerle manuel yapılmasına da imkan veren TADAS, saklama ve paylaşımı mümkün kılıyor.

Yerli kaynaklarla geliştirilen yazılım sistemi, dünya çapındaki araştırmacılara da hizmet verecek.