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Depremzede 55 yaşındaki kadın okuma yazmayı barındığı KYK yurdunda öğrendi

28.04.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin ağır hasar görmesinin ardından Bingöl'deki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda misafir edilen 55 yaşındaki Hayriye Tunç, burada aldığı eğitim sayesinde okuma yazma öğrendi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde 30 yıldır yaşayan Bingöllü Hayriye Tunç, 6 Şubat'taki depremlerde evinin ağır hasar görmesi üzerine bir süre çadırda yaşadıktan sonra memleketine geldi.

Eşi, çocukları ve torunlarıyla Kültür Mahallesi'ndeki KYK Mürsel Paşa Yurduna yerleştirilen Tunç, yaklaşık 2 aydır burada barınıyor.

Ailelerin tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırken, öğrencilere ve yetişkinlere eğitim desteği verilmesi için Vali Kadir Ekinci koordinasyonunda yurda İl Halk Kütüphanesi personeli görevlendirildi.

Çocukların eğitim aldığını gören 7 çocuk, 6 torun sahibi Tunç da okuma yazma öğrenmek istediğini görevli öğretmen Derya Tunç'a iletti.

Öğretmenin de özel ilgisiyle kısa sürede okuma yazma öğrenen Hayriye Tunç, zaman zaman torunuyla sınıfta çalışma yapıyor.

"ÇOK ŞÜKÜR OKUMAYI ÖĞRENDİM"

Hayriye Tunç, AA muhabirine, depremin ardından çok zor günler yaşadıklarını söyledi.

Misafir edildikleri KYK yurdunda mutlu olduklarını, her ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Bize bu kapıyı açanlara Allah da cennet kapısını açsın. Her yönden bize destek çıkıyorlar. Dışarıda olsaydık perişan olurduk. Allah devletimize zeval vermesin. Burada baktım ki günler geçmiyor. Çocuklara ders veriliyordu. Ben de okuma yazma öğrenmek istedim. Derler ya 'Okumanın yaşı yok.' diye. Ben de derslere başladım. Allah razı olsun Derya öğretmen destek oldu."

Okuma yazma öğrenmek için her gün ara vermeden çalıştığını aktaran Tunç, "Çok şükür okumayı öğrendim. Bu yaşta okumak çok güzel. Kendimi 15 yaşında gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"AZMİ, GAYRETİ BENİ UTANDIRDI"

Öğretmen Derya Tunç da çocuk ve yetişkinlerle eğitim öğretim çalışması yaptıklarını söyledi.

Tecrübelerini kullanarak bu konuda öğrencilerine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerim içerisinde en azimli olanı Hayriye teyze. Onun azmi, gayreti beni utandırdı. Onunla çalışmaya başladık. Hiç aksatmadan çalıştı. Sabah ben gelmeden o sınıfta hazır bekliyor. Diğer öğrencilerden daha erken geliyor. Kısa sürede okuma yazmayı söktü. Şu anda heceleyerek de olsa güzel şekilde okuyor. Daha çok ilerletmeyi düşünüyor. Diğer öğrencilere de Hayriye teyzeyi örnek gösteriyorum."

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Bingöl Malatya kyk yurdu

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