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Depremzede çiftçilerin ekili alanı alev alev yandı

02.06.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat depreminde ağır hasar alan Adıyaman’da, 136 dönümlük arpa tarlasında çıkan yangını duyanlar alevlere müdahale etmek için koştu.

Depremzede çiftçilerin ekili alanı alev alev yandı

Yaklaşık 100’e yakın traktörün alevlerin önünü kesmek için geldiği olay yerinde yangını duyan istirahatteki polisler de söndürme çalışmalarına ayaklarındaki terliklerle yetişti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yakınlarında Hüseyin Özer ve Ulaş Özer’e ait 136 dönümlük arpa tarlasında iddialara göre patlayan elektrik trafosundan dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden istirahatteki trafik polis memurlarından Rıdvan Balina ve Yener Bektaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek zaman kaybetmeden üstlerini dahi değişmeyerek ayaklarındaki terliklerle yangın yerine doğru koşmaya başladı. Bu esnada durumu fark eden civardaki köylüler de birbirini telefonlarla arayarak yangın yerine traktörlerle geldi. İtfaiye ekipleri ve yaklaşık 100’e yakın traktörün bulunduğu olay yerinde söndürme çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekipleri alevlere suyla müdahale ederken köylüler ise traktörlerle tarlayı sürerek alevlerin önünü kesmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda 136 dönümlük arazinin yaklaşık 100 dönümlük alanı yanarak kül oldu. Ekipler ve köylüler yangına müdahale ederken yangın yerine terlikleriyle koşup gelen istirahatteki polis memurları ise kazaların yaşanmaması için Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde güvenlik önlemleri aldı. İstirahatte olmalarına rağmen zaman kaybetmemek adına yangın yerine terlikleriyle koşarak gelen polisler burada köylülerin takdirini topladı.

Erken müdahale ve yoğun çabalar sonucunda alevler civarda bulunan ekili alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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