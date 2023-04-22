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Depremzede çocuklar için oyun parkı kuruyorlar

22.04.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptıkları duyurularla hayırseverlerin desteğini alan Mutluluk Giysin Çocuklar Platformu, deprem bölgelerinde kurdukları oyun parklarıyla çocukların yüzünü güldürüyor.

Platformu 2014'te sosyal medya hesabından "İyiliği paylaşın" sloganıyla kuran Tuğba Doğan'ın liderliğinde 10 kişilik gönüllü ekip, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illeri gezerek çocukların yüreklerine dokunuyor.

Hayırseverlerin yaptığı bağışlarla deprem bölgelerindeki güvenli bölgelerde çocuklar için oyun parkı kuran ekip, içinde salıncak, tahterevalli, kaydıraktan oluşan 21'inci parkın kurulumunu Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Tanışma Mahallesi'nde yaptı.

Parka gelen çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikramında bulunan ve palyaçolarla çocukları eğlendiren gönüllüler, bölgeden ayrıldıklarında da kurdukları oyun parkını çocuklar için bırakıyor.

Doğan, AA muhabirine, depremden etkilenen çocuklar için güvenli alanlara bahçe oyun parkları kurarak daha eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Platformun çocuklar yararına faaliyet gösteren bir proje olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Önceliğimiz her zaman çocuk oldu. Çocuklara kalıcı alanları bırakmak istedik. Çünkü Türkiye genelinden gelen birçok gönüllümüz oyunlar, eğlenceler düzenliyorlar ama bunlar gelip geçici olabiliyor, haliyle geri dönüş yapmaları gerekiyor. Bizler çocuklarımıza kalıcı mutluluklar hediye etmek istedik. Oyun parkurlarımızı kalıcı kuruyoruz. Şimdiye kadar depremden etkilenen 11 ilimizde 21 park kurduk. Halen daha ihtiyaç olan bölgeler, mahalleler var. Bunun için desteğe ihtiyacımız oluyor. Gönüllülerimizin desteğiyle bu parkları kuruyoruz. İsteyen hayırseverlerimiz parklara isim de verebiliyor."

Doğan, bu yıl kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocukların yüzünde tebessüm oluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

ÇOCUKLARDAN TEŞEKKÜR

Kurulan oyun parkında vakit geçiren çocuklardan 11 yaşındaki Zehra Yiğit, depremde yaşadıkları korkunun ardından parkta arkadaşlarıyla eğlenerek vakit geçirdiğini söyledi.

Parkta oynamak istediği her türlü oyunun bulunduğunu belirten Yiğit, "Parkı çok sevdim. Burada çok eğleniyoruz daha önce mahallemizde parkımız yoktu, artık bir parkımız var, çok mutluyum. Bize bu parkı armağan eden herkese teşekkür ederim." dedi.

Çocuklardan 13 yaşındaki Mehmet Cuma Uçucu da arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini dile getirdi.

Kevser Yiğit (10) de mutluluğunu "Bizi mutlu etmeye çalışıyorlar, onlara nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Parkta kardeşlerimi oynattım, pamuk şeker aldım onlara, ben de arkadaşlarımla burada eğleniyorum." sözleriyle anlattı.

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