YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Depremzede çocuklara uzmanlardan bayrak ve balonlarla süslü çadırlarda "psikodestek"

Depremzede çocuklara uzmanlardan bayrak ve balonlarla süslü çadırlarda "psikodestek"

13.02.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Türk bayrakları ve balonlarla süslü çadırda görevli personel, çocukları eğlendirebilmek için oyunlar oynuyor, kitap okuyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından bölgede bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürürken, bir yandan da halkın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince "psikodestek" çadırlarında çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki AFAD çadırlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen ekipler, çocuklarla oyunlar oynayıp, kitap okuyor.

Elbistan'daki çadırda görevli sosyal çalışmacı Nevin Güneş, AA muhabirine, depremden etkilenen çocuklar için oyun odası gibi bir organizasyon oluşturduklarını söyledi.

Bölgedeki çocukların bir süredir aileleriyle zor günler geçirdiğini anlatan Güneş, kendilerinin de bir nebze olsun çocuklara moral vermeye çalıştığını belirtti.

"ÇOCUKLARIN SOSYO DUYGUSAL GELİŞİMİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Her zaman çocukların yanında olmaya gayret edeceklerini dile getiren Güneş, "Çocuklarla etkinlik yapıyoruz. Çocukların sosyo duygusal gelişimi için çaba gösteriyoruz. Zaten çalışmalarla çocuklarda olumlu yönde bir gelişimi de gözlüyoruz." diye konuştu.

Çocuk gelişimi uzmanı Fadime Tekeli de depremden etkilenen çocuklar için çadırda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Oluşturulan çadırda günde 90'a yakın çocukla ilgilendiklerini ifade eden Tekeli, "Çocuklarla aktiviteler yapıyoruz. Çocuklarımız eğleniyor. Bize oyuncak desteği sağlayanlara da teşekkür ederiz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman ve Hatay’da binaların yıkılmasının en önemli sebebi ’Zemin Sıvılaşması’Adıyaman ve Hatay’da binaların yıkılmasının en önemli sebebi ’Zemin Sıvılaşması’
Diyarbakır’da depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olayDiyarbakır’da depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olay
Adıyamanlı depremzedeler Aydın’da misafir edilecekAdıyamanlı depremzedeler Aydın’da misafir edilecek
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:18
Öğle
12:51
İkindi
15:48
Akşam
18:15
Yatsı
19:31
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.