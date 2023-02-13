Depremzede çocuklara uzmanlardan bayrak ve balonlarla süslü çadırlarda "psikodestek"

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından bölgede bir yandan arama kurtarma çalışmaları sürürken, bir yandan da halkın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince "psikodestek" çadırlarında çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı'ndaki AFAD çadırlarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen ekipler, çocuklarla oyunlar oynayıp, kitap okuyor.

Elbistan'daki çadırda görevli sosyal çalışmacı Nevin Güneş, AA muhabirine, depremden etkilenen çocuklar için oyun odası gibi bir organizasyon oluşturduklarını söyledi.

Bölgedeki çocukların bir süredir aileleriyle zor günler geçirdiğini anlatan Güneş, kendilerinin de bir nebze olsun çocuklara moral vermeye çalıştığını belirtti.

"ÇOCUKLARIN SOSYO DUYGUSAL GELİŞİMİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Her zaman çocukların yanında olmaya gayret edeceklerini dile getiren Güneş, "Çocuklarla etkinlik yapıyoruz. Çocukların sosyo duygusal gelişimi için çaba gösteriyoruz. Zaten çalışmalarla çocuklarda olumlu yönde bir gelişimi de gözlüyoruz." diye konuştu.

Çocuk gelişimi uzmanı Fadime Tekeli de depremden etkilenen çocuklar için çadırda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Oluşturulan çadırda günde 90'a yakın çocukla ilgilendiklerini ifade eden Tekeli, "Çocuklarla aktiviteler yapıyoruz. Çocuklarımız eğleniyor. Bize oyuncak desteği sağlayanlara da teşekkür ederiz." dedi.

