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Depremzede mühendis Malatya'da afet konutlarının inşasında görev yapıyor

13.06.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da depremi yaşayan inşaat mühendisi Ziya Özdemir, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) hayata geçirilen konut projesinde görev alıyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde yapılacak 8 bin 799 konut etaplar halinde yükseliyor.

Mahallede 736 konutluk etabın inşasında depremi yaşayan ve Malatyalı olan mühendisler de görev yapıyor.

Depremzede 25 yaşındaki inşaat mühendisi Ziya Özdemir, AA muhabirine, depremde yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

Evlerinin depremde hasar gördüğünü, daha sonra ailesiyle yurda yerleştirildiklerini anlatan Özdemir, halen yurtta yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Her iki büyük depremi de Malatya'da yaşadığını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Çok zor günlerden geçtik. Vatandaşlarımızın birçoğu maalesef evsiz kaldı ve biz de onların deprem anında ne halde olduklarını gördüğümüz için buradan ayrılmadık. Burada kalmak adına ne yapabiliriz diye baktık ve devletimizin sağladığı imkanlar dahilinde evimize de giremediğimizden yurtta kalmaya başladık. Buradan ayrılmayı hiç istemedik ve burada ne yapabiliriz onu düşündük. Daha sonra deprem konutlarının inşaatı başlayınca burada görev almak için başvuruda bulundum ve hızlı bir şekilde de görevime başladım. Şu anda da devam ediyoruz. 6 blokumuz bitti, 4 tünel kalıbımız var. Hızlı bir şekilde deprem konutlarını vatandaşlarımıza yetiştirmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bunu başaracağız."

Özdemir, depremzede olarak konut projesinde çalışıyor olmanın gurur verici olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah göstermesin burada herhangi yeni bir deprem olduğunda insanların bu konutlardan hiç zarar almadan çıkacaklarını biliyoruz. Bunun gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Buradan meslektaşlarıma da seslenmek istiyorum; nerede çalışıyorsak çalışalım eğer imalatın doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmiyorsak yaptığımız mesleğin hiçbir anlamı yok. Her nerede çalışıyorsak çalışıyor olursak olalım, işimizi düzgün yapmanın gayretindeyiz. Sağlam bir zemin üzerine imalatları doğru bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. En kısa süre içerisinde biz bu konutları vatandaşlara teslim edeceğiz. Endişeleri olmasın, tekrardan eski günlere döneceğiz inşallah."

DEPREMİN ARDINDAN BODRUM'DAN MALATYA'YA DÖNDÜ

Şantiye şefi inşaat mühendisi Suat Sezen ise Malatyalı olduğunu, depremin hemen ardından çalıştığı Bodrum'dan memleketine döndüğünü söyledi.

Malatya'daki inşaat projesinde yer alarak memleketine katkıda bulunmak istediğini dile getiren Sezen, şunları kaydetti:

"Malatya'ya geldiğimde burada kötü bir tablo vardı ancak şu an toparlandı. Burada çalışmak gurur verici. Malatya'ya daha iyisini ulaştırmak için çalışıyoruz. Konutlarımız sağlam zemin üzerine kurulu. Devamlı sahadaki arkadaşlarımızla sürekli kontrollerimizi yapıyoruz. Beton olsun, demir olsun yani her türlü imalatı takip ediyoruz daha iyi bir Malatya inşa edebilmek adına. Gönül rahatlığıyla hemşehrilerimiz burada oturacak inşallah."

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