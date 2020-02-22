Depremzede Yalçın Karataş, Bakan Soylu'nun desteğiyle sağlığına kavuştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremde hasar gören evi yıkılan ve 9 yıldır varis hastalığıyla mücadele eden Yalçın Karataş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğiyle gördüğü tedavi sayesinde sağlığına kavuştu.

Bakan Soylu, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 8'inci Kolordu Komutanlığının spor salonunda kalan depremzedeleri ziyareti sırasında, Karataş'ın ileri derecede varis sorunu nedeniyle bulunduğu yardım talebi üzerine gerekli tedavinin yapılması için talimat verdi.

Soylu sayesinde Adana'da tedavi gören Yalçın Karataş, sağlığına kavuştu.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşlı babasıyla Sürsürü Mahallesi'nde yaşadığı evlerinin depremde gördüğü hasar sonucu yıkıldığını aktararak, çocukluğunun geçtiği ve tüm anılarının olduğu evin yok olduğunu söyledi.

Bu süreçte devletin kendisine sahip çıkarak 8'inci Kolordu Komutanlığının spor salonuna yerleştirdiğini kaydeden Yalçın Karataş, "Askerimiz de sağ olsun kapısını bize açtı. Devletimiz bize her türlü yardım ediyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.