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Depremzedeler için başlatılan kampanyaya destek çığ gibi büyüyor

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 25.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Nevşehir’de Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor.

Nevşehir’de Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde, Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Kampanya çerçevesinde, hayırsever iş insanları ve vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri, belediye binası önüne yerleştirilen konteynerlere yükleniyor.
Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlatılan kampanya kapsamında 8 yardım tırının hazırlandığını, temel ihtiyaç malzemeleri bulunan araçların deprem bölgesine gönderileceğini söyledi.
Kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşları Nevşehir Belediyesi’ne davet eden Arı, “Öncelikle bütün milletimize geçmiş olsun. Depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren hem Malatya hem de Elazığ Belediye Başkanlarımızla irtibat halindeyiz. Hamdolsun ülkemizin imkânları yeterli. Hükümetimiz her türlü desteği ulaştırıyor ancak bu özel şehrin insanları ’Biz neden kardeşlerimizin yanında olduğumuzu var gücümüzle haykırmıyoruz.’ talebinde bulundu. Bizler de bunun üzerine bir kampanya başlattık. Kampanya ile birlikte Türkiye’de en hayırsever ve birlik beraberliği en iyi şekilde yansıtan illerden birinin Nevşehir olduğunu göstermek istiyoruz. Çağrımız ile birlikte sabah erken saatlerden itibaren hayırsever vatandaşlarımız ve iş insanlarımız kampanyaya destek vermek için belediye binamıza gelmeye başladılar. Hem başkanlık binamız içerisinde bulunan Turkuaz Masa’ya şahsen başvurarak hem de 153 Çağrı Merkezimizi arayarak vatandaşlarımız destek olmak istediklerini ifade ediyorlar. Hayırseverlerimizi belediyemizde misafir etmeyi sürdürüyoruz. Şu ana kadar içerisinde su, süt, patates, ısıtıcı, kuru bakliyat, çocuk kıyafeti ve binlerce battaniye bulunan 8 tırımız hazırlandı. “dedi.
Gelen yardım malzemelerinin tırlara yerleştirilmesine yardım eden Başkan Arı, başkanlık binasına gelen hayırsever vatandaşlarla da yakından ilgilendi.
Arı, kampanyaya destek veren tüm Nevşehir halkına şükranlarını sundu.

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