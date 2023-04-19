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Depremzedeler Kapadokya’yı gezdi

19.04.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden Kahramanmaraş depremleri sonrası Nevşehir’deki yurtlarda misafir edilen depremzedeler Kapadokya bölgesini gezdi. Depremzedelere Kapadokya’yı yine depremzede rehber anlattı.

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde organize edilen gezide, depremzedeler ilk olarak Nevşehir Kayaşehir’i gezdi. Kapadokya gezileri çerçevesinde depremzede vatandaşlar Kaymaklı Yer Altı Şehri, Ürgüp Üç Güzeller, Zelve ve Paşabağı ören yerini ve Avanos ilçesini gezdi.

Depreme Malatya’da yakalanan ve evi ağır hasarlı olduğu için Nevşehir’deki KYK yurtlarında ikamet eden Selahattin Yazıcı, “Çok şükür sağlığımız sıhhatimiz yerinde, geziyoruz, dolaşıyoruz. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Devletimiz bizi gezdiriyor, dolaştırıyor. Kapadokya’yı çok sevdik. Buralar çok güzel yerler” şeklinde konuştu.

Ramazan Yazıcı da düzenlenen bu geziden çok memnun olduğunu belirtti. Yazıcı, “Tarihi yerler çok güzel. Yer altı şehrini gezdik. Çok etkileyici yerler. Herkesin gelmesini tavsiye ederim” dedi.
Kahramanmaraş’tan gelen Süleyman Bozoğlan da açıklamasında, “Deprem sonrası Kahramanmaraş’tan burada geldik. İlk olarak Mustafapaşa köyünün muhtarı sahip çıktı. Şu an yurtlarda yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

En kısa sürede memleketine gitmek istediğini söyleyen Süleyman Bozoğlan, “Buralar bizlere yar olmaz. Buralar çok güzel yerler ama içimiz burada kalmaya atmıyor” diye konuştu.

Kapadokya bölgesinde profesyonel turist rehberliği yapan ve 6 Şubat depremlerine Osmaniye’de yakalanan Gamze Demirci, kendisi gibi depremzede olan vatandaşlara Kapadokya bölgesini gezdiriyor.
Depremzede vatandaşlara yardımcı olmaktan ve Kapadokya bölgesini gezdirmekten duyduğu memnuniyeti anlatan Gamze Demirci, “Osmaniye’de ben de depremzede olduğum için hiç kimseye bir faydam olmadı. Eşim Nevşehirli olduğu için çocuklarım ile birlikte Nevşehir’e gelmek zorunda kaldım. Osmaniye’de görmediğim soğuğu o zaman yaşadım. Hem yağmur hem soğuk hem deprem hepsi aynı anda vurmuştu. Şu an burada onların yaralarına dokunmak, onlara faydalı olmak benim için de çok güzel bir duygu. Bu işi severek kabul ettim. Özellikle depremzede oldukları için ayrıca mutlu oldum” ifadelerine yer verdi.

Yeni yerler ve yaşam şartlarını görmenin depremzede vatandaşlara çok iyi geldiğini söyleyen Rehber Gamze Demirci, “Geçmişte sıkıntı yaşayan bu kardeşlerimizin farklı yerler görmesi onların bilinçaltında bir rahatlama oluşturuyor. Her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu, elbette her karanlığın bir aydınlığa çıkabildiğini görüyorlar. Yeni yer gördükçe ve oraların atmosferine katıldıkça, geçmişini ve kötü anılarını unutma fırsatı buluyor” dedi.

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