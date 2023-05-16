YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Depremzedelere barınma sağlayan MSC AURELIA gemisi İskenderun'dan ayrıldı

Depremzedelere barınma sağlayan MSC AURELIA gemisi İskenderun'dan ayrıldı

16.05.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedelere barınma imkanı sağlayan MSC AURELIA gemisi, görev süresinin tamamlamasının ardından İskenderun'dan ayrıldı.

İtalya'nın Napoli şehrinden getirdiği temel ihtiyaç ve ilk yardım malzemeleriyle 21 Şubat'ta İskenderun Limanı'na yanaşan gemi, binden fazla yatak kapasitesi, üç öğün yemek servisiyle depremzedelere geçici barınma konusunda destek sağladı.

Gemide düzenlenen törende, MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ve Medlog Lojistik Mersin Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu, görev süresi biten geminin kaptanı Dumitru Rusu'ya deprem sürecindeki tüm yardımları ve özverili çalışmaları nedeniyle plaket verdi.

Gemi daha sonra limandan demir aldı.

Öte yandan gemide barınan depremzedelerin tercihleri doğrultusunda konteyner ve çadır kentler ile Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisine yerleştirildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosiklet park halindeki kepçeye çarptı: 2 yaralıMotosiklet park halindeki kepçeye çarptı: 2 yaralı
Eşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damada müebbet verildiEşiyle barışmaya gittiği evde kayınvalidesini öldüren damada müebbet verildi
Didim’de trafik kazası: 1 ölüDidim’de trafik kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 16 Mayıs Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:22
Öğle
12:37
İkindi
16:24
Akşam
19:42
Yatsı
21:09

Hatay Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Salı

Kiraz eczanesi
Altinozu
Eda eczanesi
Altinozu
Genco eczanesi
Antakya-defne
Güner eczanesi
Antakya-defne
Sümerler eczanesi
Antakya-defne
Köyiçi eczanesi
Arsuz
Nefes eczanesi
Belen
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.