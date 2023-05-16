Depremzedelere barınma sağlayan MSC AURELIA gemisi İskenderun'dan ayrıldı

İtalya'nın Napoli şehrinden getirdiği temel ihtiyaç ve ilk yardım malzemeleriyle 21 Şubat'ta İskenderun Limanı'na yanaşan gemi, binden fazla yatak kapasitesi, üç öğün yemek servisiyle depremzedelere geçici barınma konusunda destek sağladı.

Gemide düzenlenen törende, MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ve Medlog Lojistik Mersin Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu, görev süresi biten geminin kaptanı Dumitru Rusu'ya deprem sürecindeki tüm yardımları ve özverili çalışmaları nedeniyle plaket verdi.

Gemi daha sonra limandan demir aldı.

Öte yandan gemide barınan depremzedelerin tercihleri doğrultusunda konteyner ve çadır kentler ile Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisine yerleştirildiği öğrenildi.

