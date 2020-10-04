Depremzedelere köy konutları hızla yükseliyor

Malatya’nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde depremzedeler için yapılan köy konutları inşaatları devam ediyor.

Vali Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile birlikte Doğanyol ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Aydın Baruş’u Doğanyol’da İlçe Kaymakamı Talha Altuntaş ve İlçe Belediye Başkanı Hakan Bay karşıladı. Doğanyol Kaymakamlığında ilçedeki afet konutları, köy evleri ve kentsel dönüşüm ile ilgili bilgiler alan Vali Baruş, ilçe meydanındaki esnaflarla bir süre sohbet etti. Kentsel dönüşüm nedeniyle esnafın mağdur olmaması amacıyla geçici işyerleri inşaatını inceleyen Vali Baruş yetkililerden bilgiler aldı.

Buradan Gökçe Mahallesine geçen Vali Baruş, yapımına başlanan köy evleri ve geçici işyerlerini gezerek yüklenici firma yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan’dan bilgiler aldı.

Vali Aydın Baruş yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın barınabileceği güzel mekanlar inşa etmek için çalışmalar devam ediyor. TOKİ’nin yer tespitlerinin ardından inşaat çalışmalarına başlandı. Doğanyol İlçemiz ve Gökçe Mahallemiz kentsel dönüşüm alanı olarak kabul edildi. Esnafımızın mağdur olmaması için geçici işyerleri inşa ediyoruz. Biraz sıkıntı çekeceğiz ama Doğanyol ve Gökçe Mahallemiz çok güzel bir yaşam alanı olacak. Devletimiz buranın yeniden yapılanması için büyük kaynak ayırdı. İçiniz müsterih olsun” dedi.

Pütürge İlçesine bağlı Pazarcık Mahallesi Köy Evleri şantiye alanına geçen Vali Baruş ve beraberindekiler, burada yetkilerden bilgiler alarak inşaat çalışmalarını yerinde incelediler.

Köy konutlarının mümkün olduğunca hak sahiplerine hızlıca teslimi için çalışmalarda yaşanan aksaklıklar için Vali Baruş talimat vererek aksaklıkların giderilmesi konusunda yardımcı oldu.

