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Depremzedeye ait olduğu düşünülen kanlı çocuk kıyafetinin sahibi aranıyor

İHA İHA
21.02.2024 11:48 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybettiği düşünülen kanlı çocuk elbisesi bulundu.

Depremzedeye ait olduğu düşünülen kanlı çocuk kıyafetinin sahibi aranıyor

Depremzede ailenin unuttuğu düşünülen giysinin sahipleri aranıyor.

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde meydana gelen 2 büyük deprem sonrası bölgeden çok sayıda depremzede Sivas’a geldi. Şarkışla ilçesinde bulunan Türk Kızılay’ı Şubesinde konakladığı düşünülen bir depremzede aile, geride eşyalarını bıraktı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında göreve gelen Türk Kızılay’ı Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, Kızılay binasında yapılan temizlik sırasında bir kutu buldu.

Depremzede ailelerden geriye kaldığı düşünülen kutu içerisinde kanlı bir çocuk kıyafeti ve cüzdan bulan Yılmaz, kutuyu ve içerisindekileri muhafaza altına aldı.

“GÖRDÜKÇE DUYGULANIYORUZ”

Kutunun ve kıyafetin sahibini arayan Türk Kızılay’ı Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz, “Geldiğimizde odalarımızın temizliğini yaparken bir kutuya rastladık. Kutunun içerisinde kanlı vaziyette çocuk giysisi gördük. 6 Şubat depremleri sonrası burada misafir edilen depremzedelerin olabileceğini düşündük. Görünce duygulandık, onu da sakladık. Biz bunların depremzede ailelerin olduğunu düşünüyoruz ve tutuyoruz. Gördükçe duygulanıyoruz, eğer sahibi görürse emanetini ona ulaştırmayı istiyoruz. İçi boş bir de cüzdan vardı. Güzel bir kutu yapılmış. Kutunun üzerine ayna ve tarak konulmuş. Bir anne çocuğuna bunu yaparak sevindirmiş, onu görünce duygulandık” diye konuştu.

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