Depremzedeye sarılan gönüllü gözüne pansuman yaptırıp enkaza koşmuş

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekiplerinin can kurtarma çalışmalarında duygusal anlar da yaşanıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yıkılan 600 Konutlar Sitesi'nde depremden 101 saat sonra kurtarılan inşaat mühendisi 30 yaşındaki Hikmet Yiğitbaş, enkazdan çıkarılıp ambulansa alındıktan sonra arama kurtarma gönüllüsü Mustafa Aydın'a sarıldı.

- "Bana sarılmadan gitme abi"

Depremzedeye verdiği "sarılma" sözünü tutan arama kurtarma gönüllüsü Mustafa Aydın, AA muhabirine, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak İstanbul'dan katıldığını, hiçbir kurum ya da kuruluşa bağlı olmadığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Üç gündür uyumuyorum, iki saatlik uykuyla duruyorum. Gözümden rahatsızım. Eve dönmek üzereydim istirahat etmek için. Üstümü değiştirdim, gözüme pansuman yaptırdım. 'Bir ses var' dediler, koştuk geldik. Hikmet, 'Bana sarılmadan gitme abi' dedi. İstanbul'a da gelecek, görüşeceğiz, misafirim olacak."

600 Konutlar Sitesi'nde termal kamera ve ses dinleme cihazları kullanan ekipler, dün saat 23.00'ten itibaren yoğunluk verdikleri alanda inşaat mühendisi Yiğitbaş'a depremin 101'inci saatinde ulaşmıştı. Enkazdan çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa taşınmıştı.

Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile konuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi Mustafa Aydın da ambulansa koşmuş, sedyedeki Yiğitbaş'a sarılarak sözünü tutmuştu.

