Depresif ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan 5 yiyecek

Yediğimiz yiyecekler bizi sadece tok tutmaz, nasıl görüneceğimizi belirlemez. Yiyeceklerin vücudumuza olan etkileri bunun çok ötesindedir. Bazı besinler sinir sistemini etkileyerek ruh halini olumsuz ya da olumlu etkileyebilir. Omega-3 yağ asidinin eksikliği ise ruh halinde değişikliklere neden olabilir.

Olumsuz bir ruh hali içindeyseniz eğer, doktora başvurmadan önce bu yiyeceklere göz atabilirsiniz. Elbette duygularınız yine bir türlü dengelenemiyorsa bunun için en etkili yol psikoloğa başvurmaktır. Bakalım bu yiyecekler ruh halinize iyi gelecek mi...

CEVİZ

Omega 3 yağ asitlerini içeren ceviz, triptofan bakımından da zengindir. Bu madde, vücudun serotonin salgılamasına yardımcı olur. Yani bu sayesinde ceviz, mutluluğu uyarma etkisine sahiptir. Her gün bir avuç ceviz tüketir misiniz lütfen :)

SUSAM

Treonin sağlayan susam tohumları, vücudun doğal olarak üretemediği ve sentezleyemediği bir aminoasit türüdür. Vücutta bu aminoasit düşüklüğü olumsuz ruh haline sebebiyet verebilir, kronik üzüntüye neden olabilir. Bunun için her gün bir çay kaşığı susam tüketebilirsiniz.