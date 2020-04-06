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Depresif ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan 5 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kötü ruh hali, anksiyete, depresyon... Bunlar size de tanıdık geliyor mu? O halde depresif ruh halinden uzaklaşmanın zamanı geldi demektir. Birçok kişi, yiyeceklerin ruh halimiz üzerinde değişiklikler yarattığını bilmiyor. Biz de bunun için sizlere bilgi vermeye karar verdik ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan yiyecekleri detaylandırdık, buyursunlar.

Depresif ruh halini iyileştirmeye yardımcı olan 5 yiyecek

Yediğimiz yiyecekler bizi sadece tok tutmaz, nasıl görüneceğimizi belirlemez. Yiyeceklerin vücudumuza olan etkileri bunun çok ötesindedir. Bazı besinler sinir sistemini etkileyerek ruh halini olumsuz ya da olumlu etkileyebilir. Omega-3 yağ asidinin eksikliği ise ruh halinde değişikliklere neden olabilir.

Olumsuz bir ruh hali içindeyseniz eğer, doktora başvurmadan önce bu yiyeceklere göz atabilirsiniz. Elbette duygularınız yine bir türlü dengelenemiyorsa bunun için en etkili yol psikoloğa başvurmaktır. Bakalım bu yiyecekler ruh halinize iyi gelecek mi...

CEVİZ

Omega 3 yağ asitlerini içeren ceviz, triptofan bakımından da zengindir. Bu madde, vücudun serotonin salgılamasına yardımcı olur. Yani bu sayesinde ceviz, mutluluğu uyarma etkisine sahiptir. Her gün bir avuç ceviz tüketir misiniz lütfen :)

SUSAM

Treonin sağlayan susam tohumları, vücudun doğal olarak üretemediği ve sentezleyemediği bir aminoasit türüdür. Vücutta bu aminoasit düşüklüğü olumsuz ruh haline sebebiyet verebilir, kronik üzüntüye neden olabilir. Bunun için her gün bir çay kaşığı susam tüketebilirsiniz.

MUZ

İçerdiği B6 vitamini sayesinde, serotoninin protein bileşenlerini dönüştürme işlemine dahil olur. Haftada en az 2 kez tüketilmesi tavsiye edilir.

YAĞSIZ KIRMIZI ET

Yağsız kırmızı ette linoleil asit bulunur. Bu sayede stresle savaşmaya yardımcı olur. Yağsız kırmızı et beyin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Çünkü demir ve Omega 3 bakımından zengindir.

SOMON, TON BALIĞI, SARDALYA

Omega 3'ün ruh sağlığı konusunda ne kadar önemli olduğunu belirtmiştik. Somon, ton balığı ve sardalya ise Omega-3 yönünden oldukça zengin balık türlerindendir. Omega 3 yağ asitleri, belirli nörotransmitterlerin hareketini doğrudan etkiler ve bu nedenle bir eksiklik depresif durumlara neden olabilir. Bu sebeple haftada 2 kez balık tüketimi son derece önemli.

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