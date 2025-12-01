SPOR

Derbi ateşli başladı! Skriniar ile Okan Buruk arasında gergin anlar!

Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Milan Skriniar ile teknik direktör Okan Buruk arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Emre Şen
Trendyol Süper Lig’de oynanan derbi mücadelesi sadece sahadaki futboluyla değil, saha kenarında yaşanan bir olayla da gündeme geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Milan Skriniar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

Pozisyon sonrası taç çizgisine yakın bölgede yaşanan bir tartışma sırasında Skriniar’ın topu almak için kenara yöneldiği, bu sırada Okan Buruk’un tepkisiyle iki isim arasında sözlü bir atışmanın olduğu belirtildi.

MAÇ BİRKAÇ SANİYE DURDU

Kısa süreli tartışma nedeniyle karşılaşma birkaç saniye durmak zorunda kaldı. Her iki taraf da hızla sakinleşirken, oyun hakem kontrolünde kaldığı yerden devam etti. Olayın ardından ne Skriniar’a ne de Okan Buruk’a herhangi bir kart veya resmi uyarı yapılmadı.

