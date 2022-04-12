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Derbi dünya basınında! Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki var

12.04.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar damga vururken, Marcao ile ikili mücadele sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan, İngiltere'de gündem oldu.

Derbi dünya basınında! Mert Hakan Yandaş'a büyük tepki var
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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İngiliz taraftarların Mert Hakan tepkisi haber oldu Sabah'ın haberine göre; İngiliz basını, Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasındaki pozisyonu izleyen bazı İngiliz taraftarların Mert Hakan'a gösterdikleri tepkileri haberleştirdi.

"KÜÇÜK BİR ÇOCUK GİBİ ROL YAPTI"

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The Sun, Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonunu "Yetişkin futbolcu küçük bir çocuk gibi rol yaptı, yetmedi 5 takla attı." ifadeleri ile haber yaptı.

"SATMIŞ OLABİLİR"

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Haberde yer alan Mert Hakan'a yapılan yorumların bazıları şöyle:

"Çok utanç verici. Futbol izleyememiş olmamın en büyük nedeni ."

"Bu tiyatrolar, insanları spordan uzaklaştırıyor"

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"Bu, kreşte bir çocuğun başka bir çocuğu dürtmesi ve sempati kazanmak için bakıcının önünde ağlaması gibi."

"Dostum kendine biraz saygı duy."

"Faulü biraz fazla satmış olabilir..."

Mücadelenin ardından pozisyonla ilgili konuşan Mert Hakan şunları söylemişti

"Marcao o pozisyonda direkt ayağımı kırmaya yönelik hamle yaptı. Niyeti kötüydü. Kendimi tutmam gerekiyordu. Ama o an beyne oksijen gitmiyor. Allah'tan takım arkadaşlarım beni sakinleştirdi"

FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN PAYLAŞIMI

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Sarı lacivertli kulüpten bu sabah Mert Hakan Yandaş'a destek paylaşımı geldi. Tecrübeli futbolcunun tribünlere sus işareti yaparken ki fotoğrafını paylaşan kulüp "Mert Hakan Yandaş" ifadelerini kullandı. Bu sosyal medya mesajı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü İngiltere Mert Hakan Yandaş
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