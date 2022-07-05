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Derbi maçları ne zaman? 2022-2023 sezonu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi tarihleri

05.07.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derbi maçları ne zaman sorusunun yanıtı, Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekiminin belli olmasıyla birlikte birçok futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı .2022-2023 Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi tarihleri açıklandı. Peki, derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta yapılacak? İşte 2022-2023 sezonu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi tarihleri.

Derbi maçları ne zaman? 2022-2023 sezonu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi tarihleri

Derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta yapılacak sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından gündeme geldi. Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un derbi tarihleri açıklandı. Peki, derbi maçları ne zaman, kaçıncı hafta yapılacak? İşte 2022-2023 sezonu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor derbi tarihleri.

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN?

2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçlarının belirlenmesinin ardından belli oldu. TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçlarının 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacağı açıklandı. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

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