2022-2023 sezonu fikstür çekiminin ardından derbi haftaları arama motorlarından araştırılmaya başlandı. Peki derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta? İşte Süper Lig 2022-2023 derbi haftaları...
Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
.Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.
Antalyaspor - Galatasaray
Fatih Karagümrük - Alanyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
Sivasspor - Gaziantep FK
Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Kasımpaşa
İstanbulspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Ümraniyespor
Giresunspor - Adana Demirspor
▪️ Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını 'BAY' geçecek.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle ligin ilk yarısında oynayacakları maçların haftaları belli oldu.
Hafta:Trabzonspor-Galatasaray
Hafta:Beşiktaş-Trabzonspor
Hafta: Galatasaray-Beşiktaş
hafta:Trabzonspor-Fenerbahçe
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