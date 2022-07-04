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Derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta?

04.07.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler gözlerini derbi maçları tarihine dikti. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstür çekimi tamamlandı. Peki derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta? İşte Süper Lig 2022-2023 derbi haftaları...

Derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta?

2022-2023 sezonu fikstür çekiminin ardından derbi haftaları arama motorlarından araştırılmaya başlandı. Peki derbi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor derbi maçları kaçıncı hafta? İşte Süper Lig 2022-2023 derbi haftaları...

SÜPER LİG 5 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

.Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig'de ise normal Sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

DERBİ MAÇLARI NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTA?

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

Antalyaspor - Galatasaray

Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Sivasspor - Gaziantep FK

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

▪️ Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını 'BAY' geçecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle ligin ilk yarısında oynayacakları maçların haftaları belli oldu.

  1. Hafta:Trabzonspor-Galatasaray

    1. Hafta:Beşiktaş-Fenerbahçe

  2. Hafta:Beşiktaş-Trabzonspor

  3. Hafta: Galatasaray-Beşiktaş

  4. hafta:Trabzonspor-Fenerbahçe

  5. Hafta:Fenerbahçe-Galatasaray

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