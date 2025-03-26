SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Derbi öncesinde ortalık karıştı! Hakem kararı sonrası TFF'den istifa geldi...

Derbi öncesinde ortalık karıştı! Hakem kararı sonrası TFF'den istifa geldi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.03.2025 13:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı aldı.

Derbi öncesinde ortalık karıştı! Hakem kararı sonrası TFF'den istifa geldi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda haftasonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakem kararı beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

HAKEM KARARI SONRASI İSTİFA!

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı aldı. Dün yapılan açıklamada Beşiktaş-Galatasaray derbisini herhangi bir şekilde yabancı hakem yönetmeyeceği ifade edilmişti.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ HAKEM YABANCIYDI!

2

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Süper Lig'in şampiyonluk yarışında olan en üst sıradaki iki takım Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çok tartışılan yabancı hakem kararı vardı. Bunun üzerine Beşiktaş ve diğer takımlarında yabancı hakem isteği TFF'ye olmuştu.

Canlı Skor

O takım İlkay ve Alisson için girişimlere başladı! O takım İlkay ve Alisson için girişimlere başladı!
MHK'den hakem kararlarında yeni adım! MHK'den hakem kararlarında yeni adım!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Derbi tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İBB'de yamyamlığın kitabı yazıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İBB'de yamyamlığın kitabı yazıldı"

Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı gözaltına alındı

Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı gözaltına alındı

Derbi öncesinde ortalık karıştı! TFF'den istifa geldi...

Derbi öncesinde ortalık karıştı! TFF'den istifa geldi...

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

O takım İlkay ve Alisson için girişimlere başladı!

O takım İlkay ve Alisson için girişimlere başladı!

Süper Lig'de o takım Marco Verratti'yi getiriyor! Görüşmeler başladı... Flaş gelişme

Süper Lig'de o takım Marco Verratti'yi getiriyor! Görüşmeler başladı... Flaş gelişme

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.