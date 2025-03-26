Derbi öncesinde ortalık karıştı! Hakem kararı sonrası TFF'den istifa geldi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda haftasonu oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakem kararı beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş - Galatasaray derbisine yabancı hakem verilmemesi nedeniyle istifa kararı aldı. Dün yapılan açıklamada Beşiktaş-Galatasaray derbisini herhangi bir şekilde yabancı hakem yönetmeyeceği ifade edilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda oynanan Süper Lig'in şampiyonluk yarışında olan en üst sıradaki iki takım Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çok tartışılan yabancı hakem kararı vardı. Bunun üzerine Beşiktaş ve diğer takımlarında yabancı hakem isteği TFF'ye olmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum