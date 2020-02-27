SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Derbi performansı sonrası Falcao'ya Milli Takım'dan teklif

Derbi performansı sonrası Falcao'ya Milli Takım'dan teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.02.2020 10:04 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinde penaltıdan gol atan Radamel Falcao, yeniden Kolombiya Milli Takımı'nın formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Queiroz’un aday kadroya çağıracağı yazıldı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Falcao, 20 yıl sonra Kadıköy’de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde penaltıdan ağları sarsmıştı.

Tecrübeli forvetin ortaya koyduğu mücadele, Kolombiya’da da büyük ses getirdi. Ülke basınında Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz’un onu en yakın zamanda aday kadroya çağıracağı yazıldı.

DERBİLERİN KAHRAMANI

Milli Takım formasını en son 29 Haziran 2019’da Şili’ye karşı giyen Radamel Falcao, ülkesinin Copa America’dan elenmesine engel olamamıştı. Teknik Direktör Queiroz’un yeni bir takım inşa etmeye çalıştığı ancak Falcao’nun tecrübesinden yararlanmak istediği yazıldı. Tecrübeli futbolcu, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından Milli Takım’daki formasını kaybetmişti. Öte yandan Falcao’nun kariyerindeki derbi performansı da dikkat çekti. River Plate’le Boca’ya, A.Madrid’le R.Madrid’e, Porto’yla Benfi ca’ya ve Monaco’yla Nice’e gol atan Falcao, Galatasaray’da da F.Bahçe’yi boş geçmedi.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Galatasaray'da ayrılık! İzin istediGalatasaray'da ayrılık! İzin istedi
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
falcao Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Ünlü futbolcunun kardeşi Survivor'a katılıyor

Ünlü futbolcunun kardeşi Survivor'a katılıyor

İşte Daum'un F.Bahçe'ye önerdiğini hoca

İşte Daum'un F.Bahçe'ye önerdiğini hoca

G.Saray'ın kaptanından Ozan Tufan'a gönderme

G.Saray'ın kaptanından Ozan Tufan'a gönderme

Trabzon'da Sörloth için bunu da yaptılar

Trabzon'da Sörloth için bunu da yaptılar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derbi performansı sonrası Falcao'ya Milli Takım'dan teklif

Derbi sonrası G.Saraylı Falcao'ya teklif

Galatasaray'da Şener Özbayraklı takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da Mario Lemina koşulara başladı

Lemina koşulara başladı

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

Marcao derbi zaferini dövme yaptırdı

Marcao derbi zaferini dövme yaptırdı

Galatasaray o sözleri tişört yapıyor!

Galatasaray o sözleri tişört yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.