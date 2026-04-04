Derbi sonrası tünel karıştı! Fatih Demirel'i olayları kayda alan gazetecilere çok sert tepki gösterdi

Şampiyonluk yolunda ağır yara alan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, maç bitiminde hakem heyetine oldukça sinirlendi. Tansiyonun bir an bile düşmediği o anlarda, Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli’nin olayları görüntülemek isteyen gazetecilere gösterdiği sert tepki ve müdahale ise bardağı taşıran son damla oldu.

PAPARA PARK KORİDORLARINDA ARBEDE: OKAN BURUK VE FUTBOLCULAR HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ...

Trabzonspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan dev derbinin ardından saha içindeki tansiyon soyunma odası tüneline taşındı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakem kararlarına büyük tepki gösteren Galatasaray cephesi, koridorları adeta savaş alanına çevirdi.

HAKEM ODASI ÖNÜNDE SERT TARTIŞMA

Edinilen bilgilere göre; teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcular, maçın son bölümlerindeki tartışmalı pozisyonlar nedeniyle maçın hakemine tünelde sert tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin araya girmekte zorlandığı anlarda, futbolcuların hakem odasına doğru yürümek istediği ve yüksek sesli diyalogların yaşandığı öğrenildi.

FATİH DEMİRELİ GAZETECİLERE MÜDAHALE ETTİ: "ÇEKMEYİN!"

Koridorlardaki kaosu görüntülemek isteyen basın mensupları ise beklemedik bir tepkiyle karşılaştı. Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demireli, o anları kayda alan gazetecilere çok sert bir üslupla müdahale etti.

Demireli’nin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı ve gazetecilerle ağız dalaşına girdiği anlar gerginliği daha da tırmandırdı.

TFF TEMSİLCİLERİ KAYIT ALTINA ALDI

Tünelde yaşanan bu sıcak dakikaların, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri tarafından rapor edildiği belirtiliyor. Okan Buruk ve bazı futbolcuların, hakeme yönelik sözleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilme ihtimali ortaya çıktı.

MAÇ BİTİMİYLE KIRMIZI KART OLMUŞTU!

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından saha bir anda karıştı.

Mücadelenin son düdüğünün gelmesinin ardından Galatasaraylı oyuncularla Trabzonsporlu futbolcular arasında itişmeli bir kavga çıktı

Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. Yaşanan tartışmada ön planda olan tecrübeli oyuncu kırmızı kart gördü ve haftaya oynanacak maçta cezalı duruma düştü