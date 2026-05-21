Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın hoca adayı Aykut Kocaman

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, yeni sezonun kadro ve teknik heyet mühendisliği için çalışmalarına hız verdi. Yönetim kurulunu şekillendirmeye devam eden Yıldırım'ın teknik direktör adayları ve kurmayı planladığı teknik heyet vizyonu netleşmeye başladı.

YERLİDE İLK TERCİH AYKUT KOCAMAN

Kısa vadeli başarı hedefleri ve ligin dinamiklerini bilme zorunluluğu nedeniyle tercihini yerli bir isimden yana kullanmaya sıcak bakan Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adayının Aykut Kocaman olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün tarihinde hem efsane bir futbolcu hem de şampiyon apoletli bir teknik direktör olarak yer edinen Kocaman ile temasların sıklaşması bekleniyor. Yıldırım'ın, tecrübeli teknik adamın oyun anlayışıyla ilgili geçmişte bazı tereddütleri olsa da gelinen noktada en güçlü adayın Kocaman olduğu belirtildi.

TEKNİK EKİPTE EFSANELER GEÇİDİ

Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman hamlesinin yanı sıra asıl sürprizi ise teknik ekip yapılanmasında yapacağı iddia ediliyor. Sarı-lacivertli camianın unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Pierre Webo gibi Fenerbahçe ruhunu iyi bilen eski yıldızların, Kocaman'ın ekibinde antrenör olarak görev alması planlanıyor. Bu hamleyle birlikte takım içindeki aidiyet duygusunun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

YABANCI ADAYLAR DA MASADA TUTULUYOR

Öte yandan, yerli hocada tek aday Aykut Kocaman olsa da Aziz Yıldırım cephesinin yabancı teknik adam alternatiflerini de masada tuttuğu öğrenildi. Özellikle sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ve kariyerli teknik adam Oliver Glasner isimlerinin de duruma göre değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi.