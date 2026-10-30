Derbide 90 dakika oynamıştı! Fenerbahçe'nin yeni transferi mutlu değil: Ayrılmak istiyorum

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük ses getiren Romelu Lukaku, Sarı-Lacivertliler'deki süre durumundan memnun değil. 33 yaşındaki golcü, bu sezon 13 maçta yalnızca 420 dakika sahada kaldı. Haberde, Lukaku’nun bu durumdan duyduğu rahatsızlığı çevresine aktardığı ve İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından ocak ayında yeni bir kulübe gitmeye sıcak baktığı yazıldı.

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EVERTON, MONACO VE MLS TAKİPTE

Habere göre oyuncunun durumunu yakından izleyen kulüpler Everton, Monaco ve MLS ekipleri Atlanta United ile New York City FC. Lukaku’nun ilk tercihinin ise Premier Lig’e dönmek olduğu belirtildi. Belçikalı yıldız, 2013-2017 arasında Everton formasıyla 166 maçta 121 gole ulaşmıştı. Monaco’nun deneyimli bir hedef santrfor aradığı, MLS ekiplerinin de uygun şartlar oluşursa oyuncuya kapı açmaya hazır olduğu aktarıldı.

EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ

Transferin önündeki en büyük engel olarak Lukaku’nun primler hariç yıllık 6,2 milyon euroluk maaşı gösterildi. İlgilenen kulüplerin oyuncuya yıllık 2-3 milyon euro civarında bir paket önermeye hazır olduğu, bu nedenle Lukaku’nun ciddi bir maaş fedakârlığı yapması gerekeceği ifade edildi. Habere göre bu kulüpler bonservis ödemek yerine Fenerbahçe ile olası bir sözleşme feshini bekliyor.

FENERBAHÇE UCUZA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe ise oyuncuyu düşük bir bedelle göndermeye sıcak bakmıyor. Sarı-lacivertliler, Lukaku için ağustos ayında Napoli’ye 6 milyon euro bonservis ödemişti. Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Haberde, Fenerbahçe yönetiminin asgari mali şartlar karşılanmadığı sürece devre arasında ayrılığa kolay onay vermeyeceği vurgulandı.

Öte yandan geçici teknik sorumlu Dirk Kuyt’ın Lukaku ile sorunları çözmesi ve oyuncunun takımda kalması ihtimalinin de masada olduğu belirtildi.