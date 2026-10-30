Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'ye NBA'den transfer

Fenerbahçe Tarfin, uzun rotasyonunu NBA tecrübesi bulunan bir pivotla güçlendirmek için transfer çalışmalarında sona yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin, 35 yaşındaki Kanadalı basketbolcu Dwight Powell ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü.

BasketNews'in haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyla yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katetti. Tarafların bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmayı tamamlamak üzere olduğu belirtildi.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Dwight Powell'ın transfer döneminde birden fazla EuroLeague takımının radarında olduğu aktarıldı. Tecrübeli pivot için ciddi ilgi bulunmasına rağmen Fenerbahçe'nin görüşmelerde öne çıktığı ifade edildi.

NBA'de ekim ayında gerçekleştirilen son kadro düzenlemelerinin ardından serbest kalan Powell'ın, kariyerine Avrupa'da ve Fenerbahçe formasıyla devam etmesi bekleniyor.

NBA'DE 13 YILLIK TECRÜBE

Kariyerinde 13 sezon NBA deneyimi bulunan Dwight Powell, bu sürenin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçirdi. Enerjisi, fiziksel gücü ve takım oyununa katkısıyla öne çıkan Kanadalı pivot, özellikle pota altındaki bitiriciliği ve ikili oyunlardaki performansıyla tanınıyor.

Powell, Dallas Mavericks'in 2024 yılında NBA Finalleri'ne yükseldiği kadroda da görev aldı. Böylece önemli bir play-off deneyimi kazanan 35 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe ile anlaşması halinde kariyerinde yeni bir sayfa açacak.