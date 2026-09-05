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Kerem Aktürkoğlu isyan etti! "Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı"

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından konuşan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı üzerinden hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Milli futbolcu, "Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı" dedi.

Kerem Aktürkoğlu isyan etti! "Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı"
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın hakem yönetimine tepki gösterdi. Takım olarak kötü oynadıklarını kabul eden yıldız futbolcu, buna rağmen penaltı pozisyonunun görmezden gelindiğini savundu.

"PENALTI POZİSYONUMU TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ"

Kerem Aktürkoğlu isyan etti! "Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı" 1

Yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür. Hakem görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu yönünde. Ben tekrarına baktım, top içeride" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRMAYA BAŞLADI"

Kerem Aktürkoğlu isyan etti! "Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı" 2

Hakem kararları nedeniyle artık yorulduğunu belirten Kerem, "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırmaya başladı" diyerek sert tepki gösterdi.

"HAKEMİN İŞİ GÖRMEK, GÖRECEKSİN!"

Kerem Aktürkoğlu isyan etti! "Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı" 3

Hakemin pozisyonu görmediğini söylemesine de tepki gösteren milli futbolcu, "Görmedim, önümde adam vardı diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Hakemin işi gördüğünü verecek! Göreceksin" dedi.

"BELKİ 2-2, SONRA 3-2 YAPACAKTIK"

Kerem Aktürkoğlu isyan etti! "Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı" 4

Verilmeyen penaltının maçın gidişatını değiştirebileceğini ifade eden Kerem Aktürkoğlu, "Takımım penaltı kazanacaktı. Belki 2-2 olacak, 3-2 yapacaktık coşkuyla" şeklinde konuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI HATIRLATTI

Fenerbahçe'nin sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında yaşadığı penaltı tartışmalarını da hatırlatan Kerem, "Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık!" ifadelerini kullandı.

"BU LİGE DAİR UMUDUM AZALIYOR"

Tepkisini sürdüren Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de adil yönetim çağrısı yaptı.

"Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada adil bir şey yok. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!"

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Kerem Aktürkoğlu beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sen futbolcu değilsin. Amatörde dahi ışıltılı oyuncuları var.
giren şemsiye açılmaz bilmiyormusun
Yapıdır Yapı...
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