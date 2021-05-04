SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı

Derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı

04.05.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray karşılaştı.

Derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 25 sayı farkla 104-79 mağlup etti.

Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 22. galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi. Bu yıl ligde play-off'un dışında kalan sarı-kırmızılılar ise sezonu 19 yenilgiyle tamamladı.

Derbi maça topu iyi paylaşarak isabetli dış atışlarla başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 14-9 önde geçti. Çeyrek boyunca iki takım da skorer bir kimlik ortaya koydu. Galatasaray, sarı-lacivertlileri hücumda durdurmakta zorlandı. Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 26-22 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyreğe etkili başladı. Sarı-lacivertliler, üst üste basketler bulan Eddie ile 14. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 32-24. Rakibine aynı şekilde üç sayı çizgisinin gerisinden kaydedilen basketlerle karşılık veren Galatasaray, 15. dakikada farkı 2'ye indirdi: 34-32. Ev sahibi takım, çeyreğin ikinci bölümünde hızlı hücumlarla etkili oldu. Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Eddie'nin üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı tekrar açtı: 46-32. Savunma sertliğini iki çeyrekte de yakalayamayan Galatasaray, farkın açılmasına engel olamadı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 51-38 önde girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Dış atışlardan Göksenin Köksal ile skor üreten Galatasaray, 24. dakikada farkı 9 sayıya düşürdü: 58-49. Çeyreğin ortalarında oyunda tempo düştü. Ali Muhammed ve Eddie ile boş atışlardan üç sayılık basketler bulmaya devam eden Fenerbahçe Beko, 28. dakika biterken farkı 19 sayıya kadar çıkardı: 73-54. Sarı-lacivertliler, final periyoduna da 78-59 üstün gitti.

Son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, derbi maçta Galatasaray'ı 104-79 mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Serhat Büker

Fenerbahçe Beko: De Colo 13, Melih Mahmutoğlu 11, Tarık Biberovic 13, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu, Quinn 4, Pierre 1, Kenan Sipahi 16, Eddie 29, Ali Muhammed 9, Berkay Candan

Galatasaray: Barış Ermiş 10, Yiğit Arslan 8, Göksenin Köksal 15, Motum 8, Marei 4, Eray Aydoğan 10, Jefferson 21, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 3

1. Periyot: 26-22

Devre: 51-38

3. Periyot: 78-59

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Jose Sosa'dan 5,5 ay sonra ilkJose Sosa'dan 5,5 ay sonra ilk
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Mourinho'nun yeni takımı açıklandı

Mourinho'nun yeni takımı açıklandı

Maçtan önce seks yapmak normal

Maçtan önce seks yapmak normal

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Galatasaray'dan olay Burak Yılmaz hamlesi!

Galatasaray'dan olay Burak Yılmaz hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Soylu'dan kulüp başkanı hakkında suç duyurusu

Kritik maçta güne damga vuran an

Kritik maçta güne damga vuran an

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Fenerbahçe için Burak Yılmaz iddiası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.