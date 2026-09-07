SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Derbide hayatını kaybeden Gazi Gerçek Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte izlemek için İstanbul’a giden ve karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 48 yaşındaki Gazi Gerçek Yaşar, memleketi Mersin’in Mut ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Derbide hayatını kaybeden Gazi Gerçek Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı
Emre Şen

Fenerbahçe taraftarı olan Gerçek Yaşar, gezmek amacıyla gittiği İstanbul’da oğlu Gazi Yaşar ile birlikte cumartesi akşamı Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlemek için tribündeki yerini aldı. Baba-oğulun büyük heyecanla beklediği karşılaşmanın ikinci yarısında Gerçek Yaşar tribünde fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yaşar’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaşar’ın cenazesi, memleketi Mersin’in Mut ilçesine getirildi.

GAZİLİK UNVANI BULUNUYORDU

Derbide hayatını kaybeden Gazi Gerçek Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı 1

Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı dönemde 2003 yılında Bingöl’de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Gerçek Yaşar’ın gazi olduğu öğrenildi. Yaşar için Mut ilçesinde askeri tören düzenlendi. Tören için Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdar Adalı’nın da çelenk gönderdiği görüldü.

Törende Yaşar’ın eşi Zehra Yaşar ile çocukları Gazi ve Zeren Yaşar, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba-oğulun birlikte izlediği derbi, aile için büyük bir acıya dönüştü.

Yaşar’ın cenazesi, Laalpaşa Camii’nde Mut İlçe Müftüsü Hasan Akcan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Balcı, Barış Karagöz, Mehmet Aydın ve Volkan Akan’ın yanı sıra çevre illerdeki Fenerbahçe derneklerinin başkan ve üyeleri, Yaşar’ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'de yayıncı %90 ihtimalle değişiyor! Kulüpler Birliği'nden 500 milyon dolarlık dev ihaleSüper Lig'de yayıncı %90 ihtimalle değişiyor! Kulüpler Birliği'nden 500 milyon dolarlık dev ihale
Griezmann'ın Amerika'daki görüntüsü izleyenleri korkuttu!Griezmann'ın Amerika'daki görüntüsü izleyenleri korkuttu!
Anahtar Kelimeler:
Derbi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Trabzonspor'dan gol şov! Gençlerbirliği'ne 5-0'lık fark

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.