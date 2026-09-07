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Süper Lig'de yayıncı %90 ihtimalle değişiyor! Kulüpler Birliği'nden 500 milyon dolarlık dev ihale

Trendyol Süper Lig'de naklen yayın hakları konusunda hareketli günler yaşanıyor. Gazeteci Mehmet Arslan'ın aktardığı bilgilere göre kulüplerin büyük çoğunluğunun mevcut yayıncıdan şikayetçi olduğu belirtilirken, Kulüpler Birliği'nin yeni ihale için hedeflediği rekor rakam açıklandı.

Süper Lig'de yayıncı %90 ihtimalle değişiyor! Kulüpler Birliği'nden 500 milyon dolarlık dev ihale
Emre Şen

Süper Lig'de önümüzdeki dönemin naklen yayın haklarını elinde bulunduracak kurum için kritik gelişmeler yaşanıyor. Spor dünyasının deneyimli isimlerinden Mehmet Arslan, Süper Lig'de yayıncı kuruluşun %90 ihtimalle değişeceğini öne sürdü. Mevcut ihale bedelinin yıllık 150 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Arslan, mevcut yapının kulüpleri tatmin etmediğini aktardı.

KULÜPLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ŞİKAYETÇİ

Süper Lig de yayıncı %90 ihtimalle değişiyor! Kulüpler Birliği nden 500 milyon dolarlık dev ihale 1

Süper Lig kulüplerinin büyük bir bölümünün mevcut yayıncı kuruluşun sunduğu şartlardan ve yayın politikasından rahatsız olduğu vurgulandı. Kulüplerin gösterdiği bu ortak tepki, yaklaşan yeni ihale sürecinde radikal kararların alınacağını ve mevcut dönem kapatılarak yeni bir döneme geçileceğini gösteriyor.

HEDEF 500 MİLYON DOLARIN ÜZERİ

Süper Lig de yayıncı %90 ihtimalle değişiyor! Kulüpler Birliği nden 500 milyon dolarlık dev ihale 2

Mevcut 150 milyon dolarlık yayın gelirini kulüplerin ekonomik hedefleri açısından son derece yetersiz bulan Kulüpler Birliği, yeni ihale döneminde çıtayı oldukça yukarı koydu. Ortak hedefinin, yeni sözleşmeyle birlikte yıllık 500 milyon doların üzerinde bir ihale bedeline ulaşmak olduğu kaydedildi.

MAÇLARIN YENİ KANALI...

Gelecek dönem ihale sürecinde rekabetin oldukça kızışması bekleniyor. Geleneksel televizyon yayıncılarının yanı sıra Türkiye'nin önde gelen GSM operatörleri ile son dönemde yatırımlarını artıran yerli ve yabancı dijital yayın platformlarının da Süper Lig naklen yayın haklarını satın almak üzere ihaleye girmeye hazırlandığı ifade edildi.

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Süper Lig beIN Sports
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