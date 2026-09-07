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Griezmann'ın Amerika'daki görüntüsü izleyenleri korkuttu!

ABD Ligi'nde Orlando City forması giyen Antoine Griezmann, San Diego maçında attığı tek golle takımına galibiyeti getirdi. Ancak tecrübeli yıldızın Florida'nın aşırı sıcağı nedeniyle su molasında yaşadığı zor anlar, attığı golün önüne geçti.

Griezmann'ın Amerika'daki görüntüsü izleyenleri korkuttu!
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Orlando City ile San Diego, Florida'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlanan zorlu mücadeleye, dünyaca ünlü Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın hem sahadaki skorer oyunu hem de yaşadığı fiziksel zorluklar damga vurdu.

TEK GOLÜYLE GALİBİYETİ GETİRDİ, İSTATİSTİKLERİ PARLADI

Griezmann ın Amerika daki görüntüsü izleyenleri korkuttu! 1

Kariyerini ABD'de sürdüren 35 yaşındaki tecrübeli hücum oyuncusu Antoine Griezmann, Orlando City formasıyla etkili performansını MLS sahnesinde sürdürmeye devam ediyor. San Diego karşısında kaydettiği kritik golle takımına 3 puanı kazandıran Fransız golcü, bu sezon MLS'te çıktığı 11 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistlik bir üretime ulaştı.

FLORİDA'NIN AŞIRI SICACIĞI KORKUTTU

Griezmann ın Amerika daki görüntüsü izleyenleri korkuttu! 2

Mücadelenin 28. dakikasında attığı golle tribünleri coşturan Griezmann'ın, karşılaşma içindeki su molasında yaşadığı zor anlar maçın önüne geçti. Florida'nın yoğun nemi ve kavurucu sıcağından fazlasıyla etkilendiği net bir şekilde görülen yıldız oyuncunun yorgun ve bitkin halleri kameralara yansırken, bu görüntüler ekran başındaki futbolseverleri endişelendirdi.

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Antoine Griezmann
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