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Derbide kartlar havada uçuşuyor

07.04.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde oynanan maçlara, sarı ve kırmızı kartlar damga vuruyor - Rekabetteki son 56 maçta Fenerbahçeli futbolculara 22, Galatasaraylı oyunculara da 21 kez kırmızı kart gösterildi - Bu süreçte iki takım arasında oynanan derbilerde hakemler toplam 43 kırmızı ve 333 sarı kart kullandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 45'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 56 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 333 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 56 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç ve Marcel Tisserand ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

- Son derbide bir kırmızı 9 sarı kart

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan maçta bir kırmızı ve 9 sarı kart çıktı.

Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakada sarı-lacivertli takımdan Marcel Tisserand kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş, Berke Özer, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci de sarı kart gördü.

Galatasaray'dan ise Fernando Muslera, Marcao, Victor Nelsson, Berkan Kutlu ve Ömer Bayram sarı kart gören isimler oldu.

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