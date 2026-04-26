Derbide saha karıştı! Kartlar havada uçuştu: Yıldız isim cezalı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen dev derbi, sadece futboluyla değil, saha içindeki yüksek gerilimiyle de geceye damga vurdu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev randevuda tansiyonun yükseldiği anlarda, iki takımın kilit isimleri hakem tarafından cezalandırıldı.

DEV DERBİDE TANSİYON TAVAN YAPTI! UĞURCAN ÇAKIR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Derbinin kritik dakikalarında Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır ile Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde arasında sinirler gerildi. İki oyuncu arasında sözlü başlayan ve kısa sürede büyüyen tartışmaya maçın hakemi kartıyla müdahale etti. Yaşanan bu gerginlik sonrası her iki isim de sarı kartla cezalandırıldı.

UĞURCAN ÇAKIR’DAN KÖTÜ HABER: HAFTAYA YOK!

Bu kart, sınırda bulunan Uğurcan Çakır için pahalıya patladı. Deneyimli kaleci, derbi sonrası cezalı duruma düşerek Galatasaray'ın bir sonraki hafta oynayacağı Samsunspor mücadelesinde görev alamayacak.

DERBİNİN KADERİNİ ETKİLEYEN ANLAR

Şampiyonluk yolunda her puanın altın değerinde olduğu derbide, oyuncuların yaşadığı bu adrenalin dolu anlar maçın atmosferini daha da sertleştirdi. Oosterwolde gördüğü kartla mücadeleye devam ederken, Uğurcan'ın cezalı duruma düşmesi sarı-kırmızılılarda moral bozdu.