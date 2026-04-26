Galatasaray'dan Yasin Kol'a penaltı tepkisi! Sosyal medya yanıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev derbide saha dışı polemikler, ilk düdükle birlikte sosyal medyaya taşındı. Sarı-kırmızılı kulüp, maçın devre arasında yaptığı paylaşımla hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Verilmeyen 2 penaltımıza rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz.#GSvFB pic.twitter.com/nDPwxaBQJa — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 26, 2026

GALATASARAY'DAN DERBİDE "PENALTI" İSYANI! "İKİSİ DE VERİLMEDİ!"

Süper Lig'in düğümünü çözecek olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında yaşanan pozisyonlar, ev sahibi ekibin büyük tepkisini çekti. Galatasaray resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, maçın hakem yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"İKİ PENALTIMIZ ES GEÇİLDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, mücadelenin ilk 45 dakikasında iki net penaltı pozisyonunun değerlendirilmediği savunuldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Verilmeyen 2 penaltımıza rağmen ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz."

SOYUNMA ODASINA MORALLİ AMA TEPKİLİ GİDİLDİ

Galatasaray, skor üstünlüğünü elinde bulundurmasına rağmen hakem kararları konusundaki rahatsızlığını devre arasında net bir dille ifade etti. Bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede on binlerce etkileşim alarak derbi gündeminin zirvesine yerleşti.

BİR TEPKİ DAHA GELDİ!

Galatasaray SK: "Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!"