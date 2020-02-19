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Derbinin en deneyimlisi Muslera

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernado Muslera, sarı-kırmızılılara transfer olduğu 2011 yılından beri Fenerbahçe ile oynanan 23 derbinin 22’sinde forma giydi. Muslera takımda sarı-lacivertlilere karşı en fazla forma giyen isim olarak yer alıyor.

Derbinin en deneyimlisi Muslera

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da iki futbolcu, dev derbinin gediklisi olarak istatistiklerde yer alıyor.

2011 yılının yaz transfer döneminde İtalya ekibi Lazio'dan transfer edilen Uruguaylı eldiven Fernando Muslera ile yine o sezon takıma katılan Selçuk İnan, Fener derbilerinin en deneyimlileri olarak dikkat çekiyor.

İki kaptanın transfer oldukları dönemden itibaren Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda
oynanan 23 Fenerbahçe derbisinde Muslera 22 kez kalesinde yer alırken, Selçuk ise 19 kez görev aldı.
Muslera’nın forma giydiği ligdeki maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ile 18 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Muslera’nın sarı-lacivertlilere karşı oynadığı 3 TFF Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası final maçında ise Cimbom 3 kez zaferle ayrılırken, 1 kez kaybetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fernado Muslera Galatasaray Spor Toto Süpe Lig

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