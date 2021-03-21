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Derbinin VAR’ı Yaşar Kemal Uğurlu

21.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 31. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Derbinin VAR’ı Yaşar Kemal Uğurlu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun atandığını duyurdu. Derbide AVAR olarak ise Atilla Karaoğlan ile Serkan Ok'un görev yapacağı kaydedildi.

Süper Lig 'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Suat Arslanboğa olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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