Derbiye 2 gün kala olanlar oldu! Galatasaray'ı yıkan haber... 'Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech Fenerbahçe karşısında yok'

Süper Lig'de dev maç için geri sayım başladı. Ligin 18. haftasında liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.

Ligin 17. haftasında oynadığı Kayserispor maçını 9 kişi tamamlayan Sarı-Lacivertliler'de Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görürken iki önemli isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de aynı zamanda Becao, Lincoln ve Pres'in kadroda yer alması beklenmezken, Edin Dzeko'nun durumu maç saatinde belli olacak.

Galatasaray cephesinde ise maça günler kala camiayı korkutan bir iddia ortaya atıldı.

"SANCHEZ VE ZIYECH DERBİDE YOK..."

Gazeteci Barış Yurduseven'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'da son antrenmanda yer almayan Davinson Sanchez'in yanı sıra Hakim Ziyech de derbide forma giyemeyecek.

BURUK 'AĞRILARI VAR' DEMİŞTİ

Teknik Direktör Okan Buruk, 1-0'lık Karagümrük galibiyetinin ardından Sanchez ile ilgili yaptığı açıklamada "Sanchez'in ağrısı olduğuna değinen Buruk, "Davinson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Maçta yine bir ağrısı oluştu. Şu anda onu dinlendiriyoruz. Tedavisine yeniden başlandı. Birkaç gün içinde durumunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.





