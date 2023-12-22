SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Derbiye 2 gün kala olanlar oldu! Galatasaray'ı yıkan haber... 'Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech Fenerbahçe karşısında yok'

Derbiye 2 gün kala olanlar oldu! Galatasaray'ı yıkan haber... 'Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech Fenerbahçe karşısında yok'

22.12.2023 16:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Fred'in sakatlığı Sarı-Lacivertliler'i üzerken, karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Galatasaray için de 2 sakatlık iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Derbiye 2 gün kala olanlar oldu! Galatasaray'ı yıkan haber... 'Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech Fenerbahçe karşısında yok'
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de dev maç için geri sayım başladı. Ligin 18. haftasında liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk edecek.

Ligin 17. haftasında oynadığı Kayserispor maçını 9 kişi tamamlayan Sarı-Lacivertliler'de Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görürken iki önemli isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de aynı zamanda Becao, Lincoln ve Pres'in kadroda yer alması beklenmezken, Edin Dzeko'nun durumu maç saatinde belli olacak.

Galatasaray cephesinde ise maça günler kala camiayı korkutan bir iddia ortaya atıldı.

"SANCHEZ VE ZIYECH DERBİDE YOK..."

kapak_195906

Gazeteci Barış Yurduseven'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'da son antrenmanda yer almayan Davinson Sanchez'in yanı sıra Hakim Ziyech de derbide forma giyemeyecek.

BURUK 'AĞRILARI VAR' DEMİŞTİ

6932614169eadb875c001f02448a33658136f9c3

Teknik Direktör Okan Buruk, 1-0'lık Karagümrük galibiyetinin ardından Sanchez ile ilgili yaptığı açıklamada "Sanchez'in ağrısı olduğuna değinen Buruk, "Davinson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Maçta yine bir ağrısı oluştu. Şu anda onu dinlendiriyoruz. Tedavisine yeniden başlandı. Birkaç gün içinde durumunu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli olduFenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş'ta olaylı gece! "Maçtan sonra 1'de üç yönetici tesise geldi..."Beşiktaş'ta olaylı gece! "Maçtan sonra 1'de üç yönetici tesise geldi..."
%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika davinson sanchez fenerbahçe derbi galatasaray hakim ziyech sanchez Süper Lig ligi süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

Doktor sevgilisinin evinde can vermişti! Adli tıp raporu ortaya çıktı

Doktor sevgilisinin evinde can vermişti! Adli tıp raporu ortaya çıktı

%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı

%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş'ta olaylı gece! "Maçtan sonra 1'de üç yönetici tesise geldi..."

Beşiktaş'ta olaylı gece! "Maçtan sonra 1'de üç yönetici tesise geldi..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.