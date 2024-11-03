SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Derbiye saatler kala Mourinho ile görüşme talep etti! Sarı-Lacivertliler'de Fred sürprizi... İşte muhtemel 11'ler

Derbiye saatler kala Mourinho ile görüşme talep etti! Sarı-Lacivertliler'de Fred sürprizi... İşte muhtemel 11'ler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.11.2024 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Ligin iki ezeli rakibi Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Derbiye saatler kala Mourinho ile görüşme talep etti! Sarı-Lacivertliler'de Fred sürprizi... İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in dev maçlarından biri bu akşam oynanacak. 11. haftada Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak zorlu maçı 26 yaşındaki hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Trabzonspor Trabzonspor
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

İki takımın Trabzon'daki son maçında taraftar ile futbolcular arasında son düdük sonrası arbede çıkmıştı. Bu maç için güvenlik tedbirleri arttırılmış durumda.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

galatasarayin-eski-yildizi-fenerbahceye-transferde-buyuk-surpriz-1730616204017

Sarı lacivertliler zorlu deplasmanda galip gelerek zirveyle puan farkını 5'e indirmek istiyor. Sakatlıkları devam eden Oosterwolde ve Cengiz Ünder forma giyemeyecek.

Geride kalan 9 maçta sadece 2 kez kazanan ev sahibi Trabzonspor ise Fenerbahçe galibiyetiyle kötü gidişata dur demek istiyor.

MOURINHO İLE ÖZEL GÖRÜŞME

fred-fenerbahce-1725120287-146876

Sarı-lacıvertli takımda Fred, kart cezasını tamamladı ve Trabzonspor deplasmanında forma giymek istediğini hocası Jose Mourinho'ya bildirdi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendi, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, En-Nesyri

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika fenerbahçe ilk 11
En Çok Okunan Haberler
Çorum'da doğal gaz patlaması! Acı haber geldi: 1 ölü, 16 yaralı

Çorum'da doğal gaz patlaması! Acı haber geldi: 1 ölü, 16 yaralı

Polis, mesai arkadaşını bacağından vurdu!

Polis, mesai arkadaşını bacağından vurdu!

Fenerbahçe, Trabzon'dan transfer yapmak üzere! Ailesi İstanbul'a davet edildi

Fenerbahçe, Trabzon'dan transfer yapmak üzere! Ailesi İstanbul'a davet edildi

Immobile'de büyük şok! Beşiktaş resmen açıkladı

Immobile'de büyük şok! Beşiktaş resmen açıkladı

Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

Arda Kardeşler için ortaya öyle bir iddia attı ki, gündem yine Galatasaray maçına çevrildi! ''İyi bilen birisi ismini vermem!”

Galatasaray'da Osimhen'den öyle bir haber var ki...

Galatasaray'da Osimhen'den öyle bir haber var ki...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.