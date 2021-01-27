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Dere yatağında sürüklenen cipte mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

27.01.2021 23:47 | Son Güncelleme:
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Dere yatağında sürüklenen cipte mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dere yatağından geçmek isterken suya kapılan ve sürüklenen cipte mahsur kalan kişileri itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, 59 UP 518 plakalı cipin sürücüsü A.K, bazı sürücülerin, debisi düşükken İstasyon-Fatih mahallelerine geçerken kullandığı Fatih Mahallesi'ndeki dereden geçmek istedi.

Sağanak ve kar nedeniyle debisinin yükseldiğini hesaplamayan A.K, derede cipiyle sürüklenmeye başladı.

Kontrolden çıkan cip, dere yatağındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Dere içerisinde mahsur kalan A.K. ve araçtaki kardeşi M.K, aracın tavanına çıkıp telefonla yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye önce A.K. ve M.K'yi mahsur kaldıkları yerden kurtardı daha sonra kepçe yardımıyla cipi bulunduğu yerden çıkardı.

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