Derek Willis: Pazar günü çok büyük bir maça çıkacağız

Anadolu Efes forması giyen Derek Willis ve Salih Altuntaş, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes ile Okyanus Kolejleri arasında imzalanan öğrenci-sporcular için iş birliği töreninden sonra konuşan Derek Willis, Fenerbahçe Beko ile oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hakkında “Pazar günü çok büyük bir maça çıkacağız. Bizim için çok kritik bir maç. Tabii ki hedefimiz kazanmak olacak. Bu maçta takımımızın yabancı seçimleri de kritik olacak. Sezonun geneliyle ilgili konuşmak gerekirse; geçtiğimiz sezon zorlandığımız dönemler oldu. Sahada istediğimiz gibi performans gösteremediğimiz dönemler oldu. Bu sezon 4 yeni ekleme yaptık. 2 oyuncu Euroleague ve Avrupa’da tecrübeli isimler. 2 Amerikalı oyuncumuz da Amerika’da çok başarılı performanslar göstermiş, çok potansiyelli isimler. Umarım takım kimyasını oluşturarak şampiyonluk hedefimize ulaşırız ifadelerini kullandı.

‘YENİ TESİS HARİKA BİR ATMOSFERE SAHİP’

Anadolu Efes’in yeni sezonda maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynayacak olmasıyla ilgili Willis, “Yeni tesis harika bir kompleks, harika bir atmosfere sahip. Sinan Erdem Spor Salonu bizim için çok kritik bir yere sahipti. Yeni salon çok kaliteli gözüküyor. Koltuk sayısı az olacak ama daha kompakt bir yapısı olduğu için atmosfer olarak daha da avantalı olacak. Ev sahibi avantajımızı daha güçlü hissedeceğiz şeklinde konuştu.

‘BU YIL KESİNLİKLE PLAY-OFF TAKIMI OLABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM’

Takım olarak hedeflerinden bahseden 29 yaşındaki basketbolcu, “Geçen sene Euroleague’de play-off’u son aşamada kaçırdık. Bu yıl kesinlikle play-off takımı olabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye Ligi’nde de geçen yıl şampiyon olamadık. Bu yıl onu telafi etmemiz gerekiyor. Diğer organizasyonlarda da şampiyon olmak istiyoruz sözlerini sarf etti.

SALİH ALTUNTAŞ: SEZONA GALİBİYETLE BAŞLAYARAK BÖYLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Fenerbahçe Beko’yu mağlup ederek sezona galibiyetle başlamak istediklerini belirten Okyanus Kolejleri mezunu ve Anadolu Efes A takım oyuncusu Salih Altuntaş ise “Fenerbahçe ile oynayacağımız maç bizim için çok önemli. Bu maçı kazanıp, sezona galibiyetle başlayarak böyle devam etmek istiyoruz. Sezonun geri kalanında da kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyoruz" dedi.

‘ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM’

Çok çalışmaya devam edeceğini aktaran genç basketbolcu, “Bu sene benim A takımda ikinci senem. Geçen sene aldığım dakikalarda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Bu sene üzerine daha da koyup, takımıma en iyi katkıyı vermek için çabalayacağım, çok çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

‘A MİLLİ TAKIMDA OYNAYABİLMEK BENİM KÜÇÜKLÜKTEN BERİ HAYALİM’

A Milli Takım’da oynamayı hayal ettiğini belirten Salih Altuntaş, “A milli takımda oynayabilmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek benim küçüklükten beri hayalim. A milli takım kadrosuna çağırılırsam elimden geleni yapacağıma eminim" diyerek sözlerini noktaladı.