MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deren Talu resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum!

Deren Talu resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 06:54 | Son Güncelleme

Bir marka Serenay Sarıkaya ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç ünlü ismi bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu gelen teklifi Serenay Sarıkaya olduğu için kabul etmedi.

Deren Talu resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum!

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü bir şampuan markasının sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. Aynı markanın reklam yüzü ise Serenay Sarıkaya'ydı. Marka bu yıl da farklı bir proje için Talu'ya teklif götürdü. Ancak Talu, annesinin ilişkisini bitirdiği iddia edilen Serenay Sarıkaya ile aynı projede yer almak istemedi.

"SERENAY'I OLDUĞU YERDE BEN YOKUM"

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; firma, Serenay ve Deren Talu'nun da içinde olduğu birkaç güzeli bir araya getirerek yeni bir proje yapmak istedi. Bunun için Deren'e teklif götüren firma yetkilileri, "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" cevabını aldı.

5f467f07d3806c2a846ed827

Deren Talu geçtiğimiz günlerde de kendisine canlı yayında sorulan Serenay Sarıkaya sorusuna bozulmuş ve bu soruyu soran takipçisini engellemekle tehdit etmişti.

ANNESİ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, evlilik yolunda giden ilişkilerini ani bir kararla noktalamıştı. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Haberi aldıktan sonra zor günler geçiren Samyeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Konduramamıştım" diyerek günlerce konuşulmuştu. Deren Talu'nun da projede yer almamasının nedeni olarak annesi gösterilmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?
Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'den flaş Türkiye kararı! 12 il için uyarı kaldırıldı
ABD'den flaş Türkiye kararı! 12 il için uyarı kaldırıldı
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi
Sivrisinek ilacında koronavirüsü öldüren bir madde keşfedildi
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası polis canlı yayına geldi
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası polis canlı yayına geldi
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günnur Adıgüzel kimdir? Günnur Adıgüzel kaç yaşında ve nereli? Günnur Adıgüzel’in dizileri
Gasp edilen Günnur Adıgüzel bakın kim çıktı?
Masterchef Ayyüce kimdir? Masterchef Ayyüce Kamit nereli ve kaç yaşında? İşte Masterchef Ayyüce biyografisi!
Masterchef Ayyüce yeniden eleme potasında yarışacak!
Survivor Burak ve İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın tatilde!
Survivor Burak Yurdugör yeni bir aşka yelken mi açtı? Bakın bu sefer kiminle?
Antonio Banderas, koronavirüsü tekmeledi!
Koronavirüsü yendi! Tekmeli müjde
Müge Anlı'da Gülizar'ın Şiar itirafı tüyler ürpetti! 'Hami odunla Şiar'ı taciz etti öldü diye ...'
9 yaşındaki Şiar'ı odunla taciz etmiş! Tüyler ürperten itiraf sonrası polis canlı yayına geldi
Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım! Oğlunun ayak izini gösterdi!
Oğlunun ayak izini gösterdi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.