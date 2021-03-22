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Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı

22.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin kızı Akıncı'nın genç oyuncusu Deren Talu siyah minisi ile poz verdi.

Deren Talu siyah minisiyle beğeni topladı

Akıncı'da Didem karakterini canlandıran Deren Talu güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Siyah minisi ile poz veren Deren Talu'nun sosyal medya paylaşımına "Yine çok havalı" yorumları yapıldı.

Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Annesi Defne Samyeli'nin izinden giden genç isim her paylaşımıyla beğeni topluyor.

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Siyah mini elbisesiyle verdiği pozu paylaşan Deren Talu hayranlarını mest etti. Genç oyuncuya yorum yağdı.


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu
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yakında buda piyasaya düşer

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