Bir dönem oldukça popüler olan Yasak Elma dizisi yeni oyuncu kadrosu ve isim değişikliyle ekrana dönecek.

Adı “Yasak Elma’s” olarak planlanan dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yılda NOW’da ekrana gelmesi planlanan Medyapım imzalı dizinin kadrosunda bomba isimler var.

Birce Akalay’ın “Peri” rolüne hayat vereceği dizinin iki başrol erkek oyuncusundan biri belli oluyor.

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HÜSAMETTİN’E HAYAT VERECEK

Birsen Altuntaş'ın haberin göre; teklif üstüne teklif alan Fırat Tanış merakla beklenen diziyle anlaşma aşamasında… Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizide Tanış “Hüsamettin” karakterine hayat verecek.

Aralık ortasında sete çıkması planlanan ve hikâyesi çok konuşulacak dizide Peri’nin ablası Fatoş ve kızları Güneş ve Elif’e kimin hayat vereceği merak konusu…