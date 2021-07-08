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Dergilik kullanıcılarına hediye kazandırmayı sürdürüyor

08.07.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcılarına bu kez 40 adet cep telefonu ve 10 adet tablet verecek olan Dergilik'in ödüllerini kazanmak için uygulama üzerinden okumak ve dinlemek yeterli

İSTANBUL (AA) - Dergilik uygulaması üzerinden herhangi bir günde makale ve podcast dinlemenin yanı sıra makale okuyan kullanıcılar çekilişe katılarak 40 adet cep telefonu ve 10 adet tabletten birini kazanma şansını yakalayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Türkiye'de dijital yayıncılık anlamında devrim başlatan Dergilik, kazandıran kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Kullanıcılarına bu kez 40 adet cep telefonu ve 10 adet tablet verecek olan Dergilik'in ödüllerini kazanmak için uygulama üzerinden okumak ve dinlemek yeterli.

Türkiye'de en çok takip edilen dijital yayıncılık platformu haline gelen Dergilik'in 5 Eylül'e kadar sürecek kampanyasında okuyup dinlenen her makale ve podcast ile kazanma şansı artacak.

Süre sonuna kadar toplamda 945 çekiliş hakkı bulunacak Dergilik kullanıcıları, okudukları her makale ve dinledikleri her podcast için 15 adet Iphone 11, 15 adet Galaxy A02, 10 adet Galaxy S20 FE ve 10 adet 4G sim kart uyumlu 7 inç Alcatel 1T tablet olmak üzere toplam 40 adet cep telefonu ve 10 adet tabletten birini kazanma şansına sahip olacak.

Her gün toplam podcast dinleme için 5, makale okuma için 5, makale dinleme için de 5 çekiliş hakkı kazanılabilecek. Günlük çekiliş hakkı toplamda 15 ile sınırlı olacak.

- Dergilik'in 1 Temmuz itibarıyla son 1 senede aktif kullanıcı sayısı 3,8 milyona ulaştı

Verilen bilgiye göre, 1.000'in üzerinde yerli ve yabancı yayını bünyesinde bulunduran Dergilik'in 1 Temmuz itibarıyla son 1 senede aktif kullanıcı sayısı 3,8 milyona ulaştı.

Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indirenler, yüzlerce dergi ve gazeteye aynı anda ulaşma imkanı buluyor.

Kullanıcılar gün geçtikçe uygulamadan daha fazla makale ve podcast dinliyor, zenginleştirilmiş makale içeriklerini çokça tercih ediyorlar.

Kullanıcılara okudukları sayfaya ayraç ekleyerek kaldıkları yerden devam etme ve "cropy" özelliği ile diledikleri sayfaları kesip saklama özelliği sunan Dergilik'te otomatik indirme seçeneği de bulunuyor.

Otomatik indirme talimatı verilen yayınlar güncel sayıları geldiğinde otomatik olarak telefona yükleniyor ve çevrim dışı olarak okunabiliyor.

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