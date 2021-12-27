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Dergilik'te yıl boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okundu

27.12.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dergilik'te yıl boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okundu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik'te 2021 yılı boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okundu.

Şirket açıklamasına göre, Dergilik, 2021 yılında da sürekli güncellenmeyi ve yeni içerikleri okuyucularına sunmayı sürdürdü. Gündemden haberdar olmak isteyen okurlar için günlük gazeteler, dergi içeriklerinde neler olduğunu merak edenlere yönelik makaleler, podcast yayınları ve bilgi yarışmaları uygulamada okurlarla buluştu.

Dergilik'te 2021 yılı boyunca tüm yayınlarla birlikte dergi ve gazetelerden seçilmiş makaleler 68 milyondan fazla okundu. En fazla okunan dergi kategorileri ise yaşam, spor, mizah ve iş dünyası oldu. Okurlar, ayrıca günlük gazetelerle gündemin nabzını da tuttu.

- Dergilik kullanıcıları 30 milyon makale dinledi

Dergilik'te yıl içerisinde toplam 30 milyon makale dinlendi. Dinlenilen makalelerin başında astroloji gündemindeki son gelişmeleri aktaran "Yıldızınız Bugün Ne Söylüyor?" temalı içerik geldi. "Sosyal Medyada Sık Yapılan Gizlilik Hataları!" ile dijital dünyadaki konumunu merak eden okurlar, "En İyi Yağ Yakan 10 Besin" ile de fit kalmanın yollarını araştırdı.

Dergilik'in 2021'de kullanıcılarıyla buluşturduğu podcast yayınları da beğenildi. Uygulamaya eklenen podcast bölümü sayesinde kullanıcılara sunulan içerik daha da zenginleşti. Psikoloji, sağlık, teknoloji, dekorasyon, finans, yaşam, eğlence gibi konularda birçok yayın toplam 23 milyondan fazla dinlenirken, özellikle psikoloji içerikleri ilgi gördü. "Üstün Zekalı İnsanlar Neden Mutlu Olamıyor?" ve "Filozof Epiktetos'tan Acılara Karşı Güçlü Durmak için 14 Yöntem" yayını Dergilik'te en fazla dinlenen podcastler olarak öne çıktı.

Yeni özellikleriyle yıl boyunca okurlardan ilgi gören Dergilik, 2022'de de birçok farklı içeriği kullanıcılarına sunmaya devam edecek.

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